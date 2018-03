Miami Open 2018/ Diretta Ostapenko Svitolina streaming video e tv, orario delle partite (tennis)

Diretta Miami Open 2018: info streaming video e tv, iniziano i quarti di finale maschili e si concludono quelli femminili nel torneo di tennis che si sta disputando in Florida

28 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Miami Open 2018: quarti di finale per Jelena Ostapenko (Foto LaPresse)

E’ tempo di scoprire quali giocatori si prenderanno i quarti di finale al Miami Open 2018, a partire dalle ore 17:00 di casa nostra: le sfide di oggi riguarderanno però soltanto la parte alta del tabellone Atp, mentre per quanto riguarda il torneo Wta si completa un turno iniziato già ieri, con i due incontri nella parte bassa che ci daranno il quadro completo delle semifinali. Ci stiamo avvicinando alla parte conclusiva di un torneo appassionante; purtroppo gli italiani non ci sono più e questo è un altro punto dolente in un momento non semplice per il movimento del tennis azzurro. Camila Giorgi ha perso subito, battuta da Donna Vekic; così anche Thomas Fabbiano, che ha portato al terzo set Nikoloz Basilashvili ma alla fine si è dovuto arrendere, mentre nella serata di lunedì (secondo il nostro fuso orario) Fabio Fognini si è arreso in due set a Nick Kyrgios, senza vedere l’ombra di una palla break per tutto l’incontro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Gli appuntamenti in diretta tv con il Miami Open 2018 sono i soliti: il torneo maschile è in programma sulla televisione satellitare, precisamente su Sky Sport 1 (dalle ore 17:00) e Sky Sport 2 (dalle ore 19:00), e tutti gli abbonati potranno avvalersi della possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile invece è trasmesso dalla web-tv federale SuperTennis (canale 64 del televisore), e sarà visibile anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone visitando senza costi aggiuntivi il portale www.supertennis.tv. Ricordiamo anche le pagine ufficiali del torneo presenti sui social network: abbiamo in particolare facebook.com/MiamiOpenTennis e, su Twitter, @miamiopen.

I MATCH ATP

E' ancora in corsa Juan Martin Del Potro, che pure si era complicato la vita contro Flip Krajinovic finendo sotto 1-4 nel primo set prima di rimontare e mettere le mani sulla partita con una serie impressionante di 9 game consecutivi; l'argentino se la vede ora con Milos Raonic, che ha fatto fuori senza patemi Jeremy Chardy e sembra già aver raggiunto una condizione di forma davvero accettabile, considerando che è stato fuori a lungo ed è appena rientrato nel circuito. Una sfida che promette scintille, e dalla quale potrebbe anche uscire il prossimo finalista del torneo: attenzione però, perchè John Isner e Hyeon Chung non partirebbero affatto battuti. Intanto si incrociano nel quarto di finale: continua la grande crescita del sudcoreano che non ha affatto avuto problemi nel battere il ben più esperto Joao Sousa, dopo quello di Indian Wells arriva un altro quarto Master 1000 per il vincitore della Next Gen Atp. Isner è avversario temibilissimo, ma forse con una pecca: se non sarà supportato dal servizio potrà andare in difficoltà contro la solidità di Chung, uno che sbaglia davvero poco e che sembra avere una risposta a tutti i colpi che gli possono arrivare dall'altra parte della rete.

I MATCH WTA

La grande sorpresa si chiama Danielle Collins: classe ’93, zero vittorie negli Slam e un titolo 125s (a Newport Beach lo scorso gennaio), l’americana di St. Petersburg (in Florida) ha raggiunto i quarti approfittando di un tabellone non impossibile, ma eliminando Coco Vandeweghe strada facendo. La vittoria su Monica Puig la lancia al risultato migliore della carriera, ma adesso le cose si complicano: la sua avversaria è un’altra connazionale, Venus Williams che vuole tornare a vincere questo torneo e in generale qualche titolo importante. La ex numero 1 del mondo ha rimontato per la seconda volta consecutiva: lo ha fatto con Kiki Bertens e poi con la campionessa uscente Johanna Konta, demolita nel secondo e terzo set a conferma di una condizione che sembra essere quella migliore (ma bisogna sempre valutare giorno per giorno). L’altro quarto è quello tra le due rivelazioni del 2017: chiamarle così è forse riduttivo, nel senso che Elina Svitolina aveva già mostrato il suo potenziale mentre Jelena Ostapenko era una giovane considerata in crescita. L’ucraina però ha vinto ben cinque titoli lungo la strada - imbattuta nelle finali - prendendosi anche Roma e Toronto, mentre la lettone a 20 anni appena compiuti è diventata campionessa del Roland Garros, vincendo una finale contro Simona Halep che sembrava francamente impossibile da raddrizzare. Adesso si sfidano per un posto in semifinale; favorita la Svitolina forse, ma per entrambe il grande limite rimane quello di essere costanti a lungo.

