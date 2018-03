Napoli, infortunio Hysaj/ Il terzino verso il recupero dopo il problema al ginocchio, Maggio si scalda

Napoli, infortunio Hysaj: dopo il problema al ginocchio, il terzino destro della nazionale albanese sembra pronto al recupero totale. Si sta comunque scaldando Maggio

Hysaj, terzino destro del Napoli - LaPresse

Corre verso il recupero il terzino destro di casa Napoli, Hysaj. Il nazionale albanese si era infortunato al ginocchio durante il ritiro con la propria selezione, e subito si era temuto il peggio, per lo meno, uno stop in vista del prossimo turno, la gara contro il Sassuolo, in programma al Mapei Stadium sabato sera alle ore 18:00. Il calciatore è rientrato in Italia nella serata di ieri, spiegando ai medici dello staff partenopeo: «Il dolore sta sparendo, piccole cose». Filtra ottimismo quindi, e a testimonianza di ciò, il fatto che lo stesso calciatore azzurro si sia allenato questa mattina insieme al resto del gruppo, proprio in previsione della trasferta emiliana del weekend. A questo punto è probabile che non vengano effettuati altri esami strumentali sul ginocchio di Hysaj, anche se nulla sarà da lasciare al caso.

MAGGIO E’ PRONTO

Nel caso in cui non dovesse farcela, al posto di Hysaj il tecnico Sarri getterà nella mischia Christian Maggio, l’esperto terzino di destra, che in questa stagione si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa. Nel dettaglio, questa mattina la squadra ha svolto un lavoro di attivazione a secco sul circuito di forza sul campo 1, poi, sul campo 2, i difensori si sono sottoposti ad una seduta tecnico-tattica specifica, nel quali vi era, oltre a Hysaj, anche Mario Rui, altro reduce dagli impegni con la propria nazionale (quella portoghese per l'esattezza). Oggi pomeriggio seconda ed ultima seduta prevista per la giornata odierna. Non è da escludere che al termine della prossima sessione il calciatore albanese possa essere sottoposto a degli esami, per escludere qualsiasi tipo di problema.

