Roma, Pallotta/ "Non siamo un supermercato, ma con Salah siamo stati obbligati alla cessione. Lo stadio..."

Roma, Pallotta: il Presidente giallorosso sottoliena come il club non sia un supermercato, ma specifica che con Momo Salah è stato obbligato alla cessione. Sullo stadio poi sottolinea...

28 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Roma, Pallotta - La Presse

James Pallotta torna a parlare della questione legata al nuovo stadio della Roma di cui si parla ormai fin da troppo tempo e che i tifosi vedono come una chimera. Il Presidente giallorosso però ribadisce ancora la volontà ferrea della società di andare avanti proprio in merito alla questione. Ai microfoni della radio americana Sirius XM Radio ha specificato: "Il nostro obiettivo è quello di ottenere il finanziamento per lo stadio entro i prossimi sei mesi. I banchieri stanno lavorando a questo e vogliamo posare la prima pietra prima della fine dell'anno. Dovrebbero volerci tra i 26 e i 28 mesi per costruire stadio e strutture di intrattenimento. Tutto sta procedendo bene. Per quanto riguarda il Colosseo ci piacerebbe organizzare un evento all'interno, come ad esempio un Roma-Barcellona". Una provocazione che sicuramente lascia il pubblico ancora una volta senza parole anche perché sarebbe davvero molto difficile giocare all'interno di uno dei monumenti più antichi della storia dell'umanità.

"NON SIAMO UN SUPERMERCATO"

Il Presidente della Roma James Pallotta torna a parlare del futuro dei giallorossi, cercando anche di fare un po' di chiarezza. Ha sicuramente voglia di far capire ai tifosi che il progetto è solido anche se in diversi anni di gestione non si è riusciti a vincere ancora nulla. A Sirius XM Radio il Presidente ha sottolineato: "C'è grande frustrazione da parte mia quando la gente dice che la Roma è un supermercato. Non lo siamo. Lasciate però che vi faccia un esempio. Miralem Pjanic aveva una clausola rescissoria e doveva andare, Salah Sta facendo sfaceli in Premier League ma fu lui a dire di voler andare via e non restava ancora molto del suo contratto, non avevamo scelta. Ci sono cose che vanno in scena dietro le quinte e che le persone non realizzano. Come calciatori vogliono partire o cose che abbiamo necessità di fare. Non stiamo soltanto provando a vendere giocatori". James Pallotta vuole lanciare un segnale perché la Roma dopo essere entrata nelle prime otto d'Europa ha intenzione di migliorarsi ancora.

© Riproduzione Riservata.