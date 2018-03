Video/ Germania Brasile (0-1): highlights e gol della partita (amichevole)

Video Germania Brasile (0-1): highlights e gol della partita amichevole disputata a Berlino. Alla compagine verdeoro basta la rete di Gabriel Jesus, segnata al 37'.

28 marzo 2018 Stefano Belli

Video Germania Brasile (LaPresse)

All'Olympiastadion di Berlino si affrontano Germania e Brasile nel test match in vista dei mondiali in Russia. Non si può parlare di rivincita della semifinale di quattro anni fa, poiché si trattava soltanto di un'amichevole, di certo questa partita era ricca di significati: da una parte i campioni del mondo in carica che volevano fare bella figura di fronte al loro pubblico e ribadire le gerarchie dopo il clamoroso 7 a 1 del 2014; dall'altra i carioca volevano riscattare il Mineirazo e ci sono riusciti poiché la nazionale verdeoro si impone per 1 a 0 grazie all'incornata vincente di Gabriel Jesus che non lascia scampo alla retroguardia tedesca siglando così il gol che ha poi deciso la contesa. Di fatto nei novanta minuti gli uomini di Loew non hanno mai creato grossi pericoli da parte di Alisson, per il portiere della Roma è stata tutto sommato una serata relativamente tranquilla e di certo quando difendeva la porta giallorossa ha disputato partite ben più impegnative di questa.

L'IMPRESA DI TRAPP

Dall'altra parte del campo Kevin Trapp ha dimostrato ormai di avere ben poco da invidiare a Oliver Neuer con un intervento ai limiti del miracoloso nei confronti di Paulinho quando il punteggio era sull'1 a 0 in favore dei carioca, scongiurando così il raddoppio che avrebbe tarpato le ali agli uomini di Loew. In attesa del ritorno dell'estremo difensore del Bayern Monaco, il numero uno del Paris SG rappresenta sicuramente una validissima alternativa e si farà trovare pronto per giugno qualora si presentasse la grossa occasione di disputare la kermesse iridata in qualità di portiere titolare, se Neuer non riuscisse a recuperare. Per il Brasile questo risultato rappresenta inoltre una grossa iniezione di fiducia in vista del futuro, tra pochi mesi in Russia la Seleçao potrebbe essere una delle mine vaganti del torneo, e a differenza di quattro anni fa non avranno tutta la pressione presso e gli occhi del mondo intero puntati su di loro. Inoltre il ct Tite potrà contare su un gruppo di giovani desiderosi capitanati da Neymar che farà di tutto per guarire dall'infortunio alla caviglia e presentarsi ai nastri di partenza nelle migliori condizioni possibili.

