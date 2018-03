Video/ Italia Inghilterra (1-1): highlights e gol della partita (amichevole)

Video Italia Inghilterra (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita amichevole. Dopo la rete di Vardy, ci pensa Immobile dal dischetto a trovare il pari a Wembley.

28 marzo 2018 Alessandro Rinoldi

Video Italia Inghilterra, amichevole (Foto LaPresse)

Al Wembley Stadium di Londra le formazioni di Inghilterra ed Italia non vanno oltre un pareggio per 1 a 1. Nel primo tempo gli azzurri partono bene fallendo però diverse importanti occasioni per sbloccare la situazione con Immobile. Gli inglesi imbastiscono lentamente la propria manovra crescendo e portandosi in vantaggio al 26' con Vardy, su assist di Lingard, approfittando di una disattenzione avversaria su una punizione battuta rapidamente. La squadra di Di Biagio risponde sempre senza successo con il colpo di testa alto di Immobile al 31' e, prima del riposo, c'è spazio pure per i tentativi di Tarkowksi al 35' e di Young al 38', in cerca del raddoppio. Nel secondo tempo i britannici perdono per infortunio Stones mentre tra gli italiani si accende Insigne, tanto che il pericoloso tiro-cross del 79' è solamente il preludio al pareggio siglato all'87' su calcio di rigore, concesso su segnalazione del VAR per fallo di Tarkowski sul neo entrato Chiesa.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro, guardando per esempio al possesso palla favorevole all'Italia con il 52%, si può certamente dire che la partita sia stata molto tirata ed in equilibrio per quasi tutto l'arco della sua durata. Sotto l'aspetto disciplinare inoltre, l'Inghilterra è stata la squadra più fallosa visto il 10 a 8 negli interventi irregolari e l'arbitro Deniz Aytekin ha estratto il cartellino giallo 3 volte ammonendo Oxlade-Chamberlain, Walker e Young esclusivamente tra gli uomini di mister Southgate.

LE DICHIARAZIONI

Al termine dell'incontro il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio Gigi Di Biagio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport: "Rispetto a Manchester siamo stati più continui nel corso della gara ed abbiamo sbagliato di meno in fase di possesso, abbiamo insistito sulla voglia di giocare cercando di non farci venire la paura di giocare davanti ad 80 mila persone a Wembley. Sono soddisfatto, come lo ero del secondo tempo con l'Argentina, è arrivato anche un risultato positivo quindi ci può aiutare di più ma lo sarei stato comunque. Secondo me dobbiamo insistere, questi ragazzi la personalità ce l'hanno, è normale che poi se non si vedono le giocate giuste si parla di personalità ma io vi posso garantire che da quel punto di vista ci siamo. Una squadra che sull'1 a 0 c'ha sempre creduto, una squadra che sull'1 a 1 ha provato a vincere la gara. Una squadra che soprattutto nel secondo tempo ha fatto la gara in continuazione, loro si sono basati soprattutto sulle ripartenze che potevano darci e ci hanno dato fastidio, perchè comunque quando provi a fare qualcosa puoi concedere anche agli avversari, però è un passo in avanti sicuramente. Ultimi miei 90 minuti? Ma non è questo il problema, si tratta della crescita dei ragazzi. Potresti fare il copia-incolla delle altre interviste..."

