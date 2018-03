Video/ Serbia Italia Under 21 (0-1): highlights e gol della partita (Amichevole)

Video Serbia Italia Under 21 (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita amichevole. Vittoria degli azzurrini di Evani grazie alla rete di Vido al 51'.

28 marzo 2018 Umberto Tessier

Video Serbia Italia U 21 (LaPresse)

L'Italia, reduce dal pari con la Norvegia, vince per una rete a zero l'amichevole contro la Serbia: decide Luca Vido, attaccante del Cittadella, al 6' della ripresa. Dopo un avvio troppo timido, l'Italia prende coraggio e sfiora il vantaggio: sombrero di Barella sul portiere Manojlovic, ma è provvidenziale il recupero di Jovanovic, che anticipa Verde, liberando l'area. Risponde Pantic con una staffilata da fuori area, sulla quale Audero risponde bene. L'azzurro più pericoloso è Barella, centrocampista del Cagliari, che conferma di essere un talento dal futuro assicurato.

LA RIPRESA

Dopo la prima girandola di cambi, è l'Italia a presentarsi in campo nella ripresa con più convinzione. Già dopo cinque minuti sono gli azzurri a sbloccare la gara: bella ripartenza orchestrata dall'appena entrato Cerri, che sta facendo benissimo a Perugia, con la palla che finisce a destra per Depaoli, cross e palla deviata di testa fuori area, dove è ben appostato Vido, che batte l'estremo difensore serbo. Provano a reagire i serbi con Saponjic, ma il suo tiro termina di poco a lato. Gli uomini di Evani sfiorano il raddoppio, sempre su azione di contropiede innescata da Cerri, ma Palombi non trova il passaggio finale. I serbi continuano a crederci e ci provano con Stevanovic su punizione al novantesimo, ma il suo tiro si spegne fuori di un soffio. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi e l'Italia può festeggiare per una vittoria importante contro un avversario ostico. Ricordiamo che nella prossima stagione ci sarà l'Europeo Under 21, l'Italia è il paese ospite.

