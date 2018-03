Alessandria Lucchese/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Alessandria Lucchese info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie C, sfida di prestigio al Moccagatta (oggi 29 marzo)

29 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Alessandria Lucchese, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Alessandria Lucchese, diretta dal signor Michele Di Cairano, si gioca oggi giovedì 29 marzo alle ore 18.30 per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C nel girone A, in campo già oggi in questo weekend dal programma anomalo in considerazione della Pasqua. L’Alessandria è in netta rimonta dopo un difficile inizio di stagione: si può dire che i piemontesi stiano vivendo un campionato per molti versi opposto rispetto a quello dell’anno scorso, a lungo dominato ma infine perso in modo beffardo. Stavolta invece ad Alessandria stanno vivendo un campionato che inizialmente faceva temere di dover pensare solo a salvarsi e che invece e adesso colloca i grigi al quinto posto con 46 punti. Continuando di questo passo, l’Alessandria potrebbe addirittura guadagnare qualche altra posizione per collocarsi nel miglior modo possibile nella griglia dei playoff, dove sicuramente i piemontesi saranno una minaccia per tutti.

La Lucchese ha invece orizzonti più limitati: il vantaggio sulla zona playout è abbastanza rassicurante, anche se naturalmente non si deve commettere l’errore di abbassare la tensione, i toscani potranno anche provare ad inseguire un posto in zona playoff, approfittando anche del fatto che in questo girone (grazie alla Coppa Italia) basterà arrivare undicesimi per accedere al tabellone degli spareggi. Questa potrebbe dunque essere la motivazione che darà una spinta alla Lucchese nel finale di stagione, anche se certamente l’impegno di Alessandria si annuncia particolarmente complicato e non sarà facile tornare dal Piemonte con dei punti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida Alessandria Lucchese non sarà disponibile per la visione in diretta tv, ma come per tutte le partite di Serie C la diretta streaming video via internet si potrà seguire con un abbonamento al sito elevensports.it (che ha preso il posto di Sportube), oppure acquistando la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA LUCCHESE

Facendo una panoramica sulle probabili formazioni di Alessandria Lucchese, per i padroni di casa allenati da Michele Marcolini possiamo ipotizzare un modulo 4-3-3. In porta Vannucchi, protetto dai centrali Piccolo e Giosa, con Sciacca terzino destro e Barlocco a sinistra. A centrocampo ecco Gazzi in posizione centrale, affiancato dalle mezzali Ranieri e Gatto, infine il tridente d’attacco dovrebbe vedere Marconi punta centrale, con Gonzalez esterno destro e Fischnaller a sinistra. La Lucchese di Giovanni Lopez potrebbe replicare con un 3-5-2 nel quale Espeche, Bertoncini e Capuano dovrebbero formare la retroguardia a tre davanti ad Albertoni. Nel folto centrocampo a cinque Buratto perno centrale affiancato dalle mezzali Arrigoni e Damiani, con Dell’Amico esterno destro e Nolè a sinistra. Infine il tandem d’attacco, che potrebbe essere formato da Parker e Fanucchi.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico per questa partita pende nettamente dalla parte dell’Alessandria, considerata nettamente favorita nel confronto con la Lucchese. Una conferma arriva dalle quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Eurobet, che propone la vittoria dell’Alessandria (segno 1) a quota 1,50, mentre si salirebbe già fino a a 3,65 in caso di pareggio (segno X) ed infine un colpaccio della Lucchese (segno 2) pagherebbe ben 7,00 volte la posta in palio.

