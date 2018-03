Avellino Parma/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

29 marzo 2018 Fabio Belli

Il Parma farà visita all'Avellino (foto LaPresse)

Avellino-Parma, diretta dal signor Martinelli di Roma 2 e in programma giovedì 29 marzo 2018 alle ore 20.30, sarà una delle sfide del programma della trentatreesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Quattro turni senza vittoria per l'Avellino, in crisi nelle ultime partite e incapace di andare oltre due pareggi consecutivi dopo la sconfitta subita nel derby contro la Salernitana. Gli irpini hanno visto scendere a una sola lunghezza il vantaggio sulla zona play out, e per evitare il rischio retrocessione devono ritrovare quei tre punti che mancano ormai dal 24 febbraio scorso, dall'impegno interno contro il Novara. Dall'altra parte, l'ultima vittoria in rimonta contro il Foggia allo stadio Tardini ha mantenuto per il Parma speranze di qualificazione ai play off. Appaiati al settimo posto col Perugia, i gialloblu sembrano essere riusciti a ritrovare una continuità testimoniata dalle ultime tre vittorie ottenute negli ultimi quattro impegni di campionato, fatta eccezione per il passo falso in casa dell'Entella.

Gli undici punti che separano le due formazioni in classifica, in favore degli emiliani, sono la prova di come la cifra tecnica del Parma sia in questo momento superiore, anche se i numeri dicono che è soprattutto la difesa a far pendere l'ago della bilancia in favore degli emiliani. Sedici gol in meno incassati finora dal Parma rispetto all'Avellino, mentre i gialloblu rispetto ai biancoverdi hanno siglato solamente una rete in più. Gli irpini erano anche riusciti ad affacciarsi nella zona d'alta classifica nelle prime settimane del campionato, poi il calo è stato forse inevitabile, ma anche eccessivo rispetto a quelle che erano le speranze di inizio stagione di Walter Novellino. Il Parma sembra invece definitivamente fuori dalla crisi di inizio inverno che aveva fatto traballare la panchina di D'Aversa, e proverà come accaduto con successo lo scorso anno in Lega Pro a giocarsi il salto di categoria in Lega Pro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita si potrà seguire in esclusiva sul canall 254 di Sky (ovvero Sky Calcio 4 HD) con diretta streaming video via internet disponibile per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sul sito skygo.sky.it, attivando così senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO PARMA

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. I padroni di casa irpini giocheranno con Lezzerini tra i pali e il croato Kresic, l'argentino Morero ed il belga Ngawa titolari nella difesa a tre. Laverone sarà l'esterno laterale di destra e Falasco sarà l'esterno laterale mancino, mentre a centrocampo i centrali saranno Gavazzi, Di Tacchio e Molina. In attacco, spazio al tandem Ardemagni-Castaldo. Risponderà il Parma con Frattali in porta e una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Gazzola, Di Cesare, Alessandro Lucarelli e Gagliolo. I tre titolari a centrocampo saranno invece Scavone, Vacca e Dezi, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Di Gaudio, Siligardi e Ceravolo.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente non ci saranno variazioni da registrare nei moduli solitamente scelti dalle due squadre, con l'Avellino in campo con un 3-5-2 disegnato dal tecnico Walter Novellino, al quale l'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa, risponderà con un 4-3-3. Il match d'andata di questo campionato, disputato allo stadio Tardini, ha visto i padroni di casa del Parma vincenti due a zero con le reti di Di Gaudio e Roberto Insigne, siglate curiosamente al primo e all'ultimo minuto della partita. Le due formazioni non si affrontano ad Avellino dal 2 maggio del 2009, tre a tre il risultato finale di parità.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sul match vedono un equilibrio perfetto tra le due formazioni secondo i bookmaker, con vittoria esterna quotata 2.75 da Starvegas, esattamente la stessa che William Hill propone per il successo interno della formazione irpina. Il pareggio viene invece quotato 3.00 da Bet365. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel corso della partita, per Unibet le quote di over 2.5 e under 2.5 sono fissate rispettivamente a 2.33 e 1.57.

