Bonucci torna allo Stadium / Barzagli lo aspetta: "Farà impressione ritrovarcelo contro col Milan"

Bonucci torna allo Stadium: Barzagli è pronto ad accoglierlo a braccia aperte sottolineando che gli farà impressione vederlo con la maglia del Milan e non più con quella della Juventus.

29 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Bonucci torna allo Stadium - La Presse

Leonardo Bonucci torna a Torino per la prima volta da avversario con la maglia rossonera sulle spalle. Sabato sera infatti si gioca uno Juventus-Milan che vale davvero molto per i bianconeri, obbligati a fare tre punti per evitare di farsi controsorpassare dal Napoli di Maurizio Sarri. A Sky Sport ha parlato Andrea Barzagli che con lui ha condiviso tanti anni di vittoria in maglia bianconera: "Non cambierà molto per noi, sarà più una partita speciale per Leonardo Bonucci. Torna all'Allianz Stadium contro la sua ex squadra dove ha vissuto anni bellissimi. Credo che per lui sarà molto emozionante, certo per noi sarà strano vederlo con la maglia di un'altra squadra sulle spalle. Ci saluteremo sul rettangolo verde di gioco, poi però sarà battaglia". Un bel messaggio quello lanciato dal difensore ex Palermo e Wolfsburg che ha dimostrato ancora una volta di essere sportivo e pronto ad abbracciare quello che è stato un compagno di tante battaglie.

IL PASSATO DI BONNIE IN BIANCONERO

Leonardo Bonucci è stato protagonista assoluto dei sei Scudetti di fila vinti dalla Juventus. Fu portato in bianconero nell'estate del 2010, acquistato per 15.5 milioni di euro da parte di Beppe Marotta. Nella prima stagione con Gigi Delneri Leonardo Bonucci sembrava spaesato, ma fu l'arrivo di Antonio Conte a farlo tornare grande al centro di una difesa a tre composta insieme ad Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini con alle spalle Gianluigi Buffon. In poco tempo ha conquistato il ruolo di leader della squadra, prendendo le redini in mano quando nel 2015 Andrea Pirlo era volato negli States. Bonucci infatti ha dimostrato di avere grandissimi qualità dal punto di vista dell'impostazione di gioco, con un piede decisamente sopra la media per un difensore. In estate Bonucci è stato ceduto al Milan in seguito probabilmente alle difficoltà incontrate con Massimiliano Allegri prima in quella gara che lo aveva portato alla tribuna di Oporto e poi nella finale persa a Cardiff contro il Real Madrid.

