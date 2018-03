Brescia Pescara/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Brescia Pescara: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Partita fondamentale per la classifica delle due squadre

29 marzo 2018 Stefano Belli

Il Brescia ospita il Pescara (foto LaPresse)

Brescia Pescara, che verrà diretta dal signor Saia di Palermo, si gioca giovedì 29 marzo alle ore 20.30 e sarà una delle sfide del programma della trentatreesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Partita fondamentale nel cammino di classifica delle due formazioni. Il Brescia è reduce da una sconfitta a Bari con un solo punto raccolto nelle ultime quattro partite in Serie B, cammino impietoso che ha portato le Rondinelle in zona play out. Al momento, se il campionato finisse ora i lombardi dovrebbero disputare lo spareggio col Cesena per restare in cadetteria. Non stanno però molto meglio gli abruzzesi, un anno fa in Serie A e ora con tre soli punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

L'esonero di Zeman non ha di certo sortito l'effetto sperato, in generale il Pescara non vince dall'impegno interno dello scorso 10 febbraio contro la Salernitana, ha perso quattro delle ultime cinque sfide di campionato (nelle quali è riuscito a raccogliere solamente un punto) ed ha conquistato solo tre punti nelle ultime sette partite. Media da retrocessione e soprattutto una tendenza che gli abruzzesi faticano ad invertire, con l'ultima sconfitta casalinga contro l'Empoli capolista che ha lasciato amarezza anche per il calcio di rigore sprecato da Pettinari a fine primo tempo, quando comunque i biancazzurri erano già in svantaggio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita del Rigamonti tra il Brescia e il Pescara si potrà seguire in esclusiva sul canale 255 di Sky (ovvero Sky Calcio 5 HD) con diretta streaming video via internet disponibile per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA PESCARA

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni che si ritroveranno faccia a faccia presso lo stadio Rigamonti di Brescia. Padroni di casa schierati con Minelli in porta, Cancellotti in posizione di terzino destro e il brasiliano Curcio in posizione di terzino sinistro, con Gastaldello e Somma difensori centrali. A centrocampo, al fianco di Viviani si muoveranno Bisoli e Martinelli, con il guineano Embalo impiegato in posizione di trequartista alle spalle del tande offensivo composto da Cortesi e Torregrossa. Risponderà il Pescara con Fiorillo tra i pali e una difesa a tre con Fornasier, Coda e Perrotta schierati dal primo minuto. Crescenzi giocherà come laterale di destra e Balzano come esterno mancino di fascia, mentre a centrocampo ci sarà spazio per un terzetto tutto straniero con l'uruguaiano Brugman, il senegalese Coulibaly e lo spagnolo Machin. In attacco, spazio a Pettinari al fianco di Mancuso.

TATTICA E FORMAZIONI

I moduli tattici a confronto saranno il 4-3-1-2 per quanto riguarda il Brescia di Boscaglia ed il 3-5-2 del nuovo tecnico del Pescara, Epifani, ancora a secco di vittorie da quando è subentrato a Zdenek Zeman. All'andata il Brescia si è imposto con un rotondo tre a zero allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, con gol di Pepin, Caracciolo e Ferrante. Vittoria bresciana anche nell'ultimo precedente al Rigamonti, datato 8 dicembre 2015, due a zero con gol messi a segno da Geijo e Mazzitelli. Il Pescara non vince in campionato in casa del Brescia dall'8 novembre del 2014, tre a uno con gol di Melchiorri e doppietta di Maniero che ribaltarono l'iniziale vantaggio messo a segno da Benali.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sul match vedono le Rondinelle favorite secondo i bookmaker, con vittoria interna quotata 2.20 da William Hill, pareggio proposto a una quota di 3.20 da Starvegas e vittoria esterna degli abruzzesi quotata 3.75 da Bet365. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel corso della partita, per Unibet le quote di over 2.5 e under 2.5 sono fissate rispettivamente a 1.81 e 1.94.

© Riproduzione Riservata.