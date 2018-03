Carpi Ternana/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

29 marzo 2018 Stefano Belli

Il Carpi ospita la Ternana (foto LaPresse)

Carpi Ternana, diretta dal signor Pillitteri di Palermo, va in scena giovedì 29 marzo alle ore 20.30 e sarà una delle sfide del programma della trentatreesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Per il Carpi l'ultimo turno di campionato ha regalato sicuramente materiale su cui riflettere. Lo zero a quattro subito allo stadio Barbera contro un Palermo per giunta rimaneggiato, è sembrato una pietra tombale sulle ambizioni di play off degli emiliani, che pure sono tenuti più che in corsa dalla matematica, con soli tre punti di svantaggio rispetto al settimo posto attualmente occupato da Parma e Perugia.

Alla formazione emiliana sembra mancare la personalità, quella che nelle ultime stagioni aveva prodotto un campionato di Serie B stravinto, una salvezza sfiorata (a quasi quaranta punti!) nella massima serie e una finale play off persa l'anno scorso contro il Benevento. Dall'altra parte la cura De Canio sembra aver rivitalizzato una Ternana capace di fermare sul pari senza reti sabato scorso il Frosinone secondo della classe, ma ancora attardata in classifica, con gli umbri a tre punti dal penultimo posto e a sette lunghezze dalla zona play out. La sfida sarà dunque una sorta di ultima chiamata per entrambe le formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita tra Carpi e Ternana si potrà seguire in esclusiva sul canall 256 di Sky (ovvero Sky Calcio 6 HD) con diretta streaming video via internet disponibile per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sul sito skygo.sky.it, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI TERNANA

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Cabassi di Carpi. Padroni di casa emiliani in campo con il portoghese Anibal, Ligi e Brosco titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Colombi. Il tedesco Pachonik avrà il compito di presidiare la fascia destra, mentre Bittante si muoverà sulla fascia sinistra. A centrocampo, il senegalese Mbaye sarà affiancato per vie centrali da Verna e Garritano, mentre il tandem d'attacco biancorosso sarà composto da Sabbione e dal francese Nzola. Risponderà la Ternana con lo slovacco Valjent, Signorini e Gasparetto titolari davanti al portiere Sala nella difesa a tre. Defendi e Paolucci saranno i centrali di centrocampo, Vitiello sarà schierato come esterno laterale di destra e Favalli come esterno laterale di sinistra. Tremolada avrà invece compiti da trequartista, con Montalto e Finotto titolari nella coppia offensiva.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente entrambi gli allenatori opteranno per la difesa a tre, con un 3-5-2 per il Carpi di Calabro al quale risponderà il 3-4-1-2 della Ternana di De Canio. Il match d'andata allo stadio Libero Liberati di Terni è terminato con un pareggio a reti bianche, uno a uno invece nell'ultimo precedente disputato a Carpi tra le due compagini in campionato: il 10 dicembre del 2016 gol rossoverde di Palumbo e pari di Lasagna nella ripresa. Al 28 ottobre 2014 risale l'ultima vittoria del Carpi in casa contro gli umbri, tre a uno con gol di Bianco su rigore, Concas e Mbakogu. Ternana vincente in Emilia per l'ultima volta con il due a uno del 25 gennaio 2014, con i gol di Antenucci e Rispoli che ribaltarono l'iniziale vantaggio di Memushaj.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sul match vedono gli emiliani favoriti secondo i bookmaker, con vittoria interna quotata 1.95 da Bet365, pareggio proposto a una quota di 3.20 da William Hill e vittoria esterna degli abruzzesi quotata 4.10 da Starvegas. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel corso della partita, per Unibet le quote di over 2.5 e under 2.5 sono fissate rispettivamente a 2.33 e 1.57.

