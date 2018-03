Carrarese Piacenza/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Carrarese Piacenza info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie C, match in zona playoff (oggi 29 marzo)

29 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Carrarese Piacenza, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Carrarese Piacenza, diretta dal signor Francesco Cosso, si gioca oggi giovedì 29 marzo alle ore 18.30 per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C nel girone A, in campo già oggi in considerazione della Pasqua in una settimana che sarà dunque anomala come programmazione. La Carrarese si presenta a questa partita del Giovedì Santo con 46 punti in classifica che valgono il quinto posto a pari merito con l’Alessandria, che però ha giocato una partita in meno rispetto ai toscani. Il raggiungimento della zona playoff non sembra essere comunque in dubbio per la Carrarese, che deve dunque pensare soprattutto a raggiungere la posizione migliore possibile nella griglia per poi cercare di fare quanta più strada possibile nei tanto attesi playoff.

Il Piacenza invece ha 40 punti, sia pure con una partita in meno giocata finora rispetto alla Carrarese: di conseguenza gli emiliani sono nel gruppo di squadre che dovrebbero lottare fino al termine del campionato proprio con l’obiettivo di raggiungere i playoff che per i toscani sono vicinissimi. La buona notizia è che nel girone A basterà anche l’undicesimo posto, ma attualmente il Piacenza è nono e di conseguenza non può sentirsi al sicuro. Tornare da Carrara con un risultato utile potrebbe certamente essere molto importante per la corsa degli emiliani verso la cosiddetta post-season.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida Carrarese Piacenza non sarà disponibile per la visione in diretta tv, ma come per tutte le partite di Serie C la diretta streaming video via internet si potrà seguire con un abbonamento al sito elevensports.it (che ha preso il posto di Sportube), oppure acquistando la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE PIACENZA

Parlando adesso delle probabili formazioni di Carrarese Piacenza, Silvio Baldini dovrebbe schierare i padroni di casa con il modulo 4-3-3. In porta Borra, protetto dai centrali Vitturini e Benedini, con Tentoni terzino destro e Possenti a sinistra. A centrocampo ecco Agyei in posizione centrale, affiancato dalle mezzali Foresta e Rosaia, infine il tridente d’attacco dovrebbe vedere Cais punta centrale, con Coralli esterno destro e Tortori a sinistra. Il Piacenza di Arnaldo Franzini potrebbe rispondere con il 5-4-1: in porta Fumagalli, con Pergrefi perno della folta difesa a cinque fra Bini e Silva, mentre Castellana sarà il terzino destro e Masciangelo agirà a sinistra. In mediana ecco la coppia formata da Morosini e Segre, mentre gli esterni saranno Della Latta a destra e Franchi a sinistra, in appoggio alla punta centrale Pesenti.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico per questa partita pende dalla parte della Carrarese, considerata favorita nel confronto con il Piacenza in virtù di fattore campo e classifica. Una conferma arriva dalle quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Eurobet, che propone la vittoria della Carrarese (segno 1) a quota 2,15, mentre si salirebbe fino a a 3,00 in caso di pareggio (segno X) ed infine un colpaccio del Piacenza (segno 2) pagherebbe 3,55 volte la posta in palio.

© Riproduzione Riservata.