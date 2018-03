Cittadella Spezia/ Streaming video e diretta tv:probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cittadella Spezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Voglia di riscatto dopo le ultime frenate in campionato

29 marzo 2018 Stefano Belli

Spezia, trasferta al "Tombolato" di Cittadella (foto LaPresse)

Cittadella Spezia, partita che sarà diretta dal signor Marini di Roma ed è in programma giovedì 29 marzo alle ore 20.30, sarà una delle sfide del programma della trentatreesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Domenica di rimpianti per il Cittadella, che nell'ultimo turno di campionato ha perso un combattuto match in casa del Venezia, rimasto a lungo sul filo del rasoio, ma alla fine vinto dai lagunari. Con una vittoria allo stadio Penzo la squadra di Venturato sarebbe andata in orbita in classifica, a soli due punti dal Frosinone secondo, invece ora resta quarta appaiata al Bari, ma soprattutto costretta ad aspettare che i recuperi di Palermo, dello stesso Bari e del Venezia possano ricacciarla più indietro in classifica.

Lo Spezia invece nell'ultimo turno disputato in campionato si è fatto imporre un pari interno dall'Ascoli che ha fatto salire a cinque le partite senza vittoria, ma soprattutto a cinque anche i punti di distanza dalla zona play off, con la formazione ligure che sta dimostrando quest'anno di non avere la continuità giusta per partecipare alla post season. La sfida di giovedì sera potrà dunque dire la verità sulle ambizioni di fine stagione di entrambe le formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Cittadella Spezia si potrà seguire in esclusiva sul canall 258 di Sky (ovvero Sky Calcio 8 HD) con diretta streaming video via internet disponibile per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sul sito skygo.sky.it, sul quale attivare senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go, utilizzabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA SPEZIA

Le probabili formazioni che si confronteranno presso lo stadio Tombolato di Cittadella. I veneti padroni di casa scenderanno in campo con Alfonso tra i pali, Pelagatti schierato in posizione di terzino destro e Salvi schierato in posizione di terzino sinistro, con Adorni e Scaglia che andranno invece a comporre la coppia di difensori centrali. A centrocampo spazio per Schenetti, Iori e Settembrini, mentre il brasiliano Chiaretti sarà confermato nel ruolo di trequartista, alle spalle di un duo offensivo formato da Arrighini (inutile per il Cittadella il suo gol nella trasferta di Venezia) e Strizzolo. Risponderà lo Spezia con Manfredini a difesa della porta, De Col sull'out difensivo di destra e l'uruguaiano Walter Lopez sull'out difensivo di sinistra, mentre Giani e Terzi saranno i centrali della retroguardia. A centrocampo, out Mora per squalifica (espulso nel match interno contro l'Ascoli) giocheranno lo spagnolo Juande, Maggiore e Capelli alle spalle del trequartista Marilungo, mentre l'altro uruguagio Granoche e Forte saranno confermati nel tandem offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre si affronteranno con moduli speculari, con il 4-3-1-2 che sarà la scelta tattica sia per l'allenatore del Cittadella, Venturato, sia per il tecnico dello Spezia, Gallo. Pari a reti bianche nel match d'andata di questo campionato disputato tra le due formazioni allo stadio Picco di La Spezia, mentre con un gol di Kouame il Cittadella ha vinto di misura l'ultimo precedente interno contro lo Spezia, datato 25 marzo 2017. Lo Spezia ha vinto per l'ultima volta a Cittadella con il tre a uno del 28 aprile 2015, vantaggio granata di Kupisz e risutato ribaltato dai liguri con una tripletta di Catellani.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sul match vedono i veneti padroni di casa favoriti secondo i bookmaker, con vittoria interna quotata 1.82 da Starvegas, pareggio proposto a una quota di 3.20 da William Hill e vittoria esterna dei liguri quotata 5.00 da Bet365. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel corso della partita, per Unibet le quote di over 2.5 e under 2.5 sono fissate rispettivamente a 2.43 e 1.52.

