EMILIANO MONDONICO E' MORTO DI TUMORE/ Ultime notizie: fece grande il Torino, a Novara l'ultima panchina

Emiliano Mondonico è morto di tumore, ultime notizie: è scomparso a 71 anni l’ex allenatore di Atalanta e Torino, malato da diverso tempo. Esperienze da urlo in provincia

29 marzo 2018 - agg. 29 marzo 2018, 10.43 Davide Giancristofaro Alberti

Emiliano Mondonico, morto all'età di 71 anni

Il mondo del calcio piange Emiliano Mondonico: settantunenne, non allenava ormai da tempo ma anche nella sua ultima esperienza era riuscito a togliersi grandi soddisfazioni. Era l’inizio del 2012: il mister di Rivolta d’Adda era stato chiamato dal Novara a sostituire Attilio Tesser per provare a salvare una squadra che, reduce dal doppio salto Serie C-Serie A, era ultima in classifica dopo 20 giornate. La massima serie gli mancava da più di sette anni; ci aveva messo poco a mettersi in mostra, cogliendo uno storico 1-0 a San Siro, contro l’Inter, con un gol di Andrea Caracciolo e nonostante gli ultimi 10 minuti in dieci uomini per l’espulsione di Ivan Radovanovic. Purtroppo la sua avventura non era durata: in sei partite Mondonico aveva centrato 5 punti pareggiando anche contro il Cagliari e la sua Atalanta, una media superiore a quella del suo predecessore ma non sufficiente per permettergli di continuare a guidare il Novara. Una vicenda che aveva anche fatto discutere: lo stesso allenatore si era detto più sorpreso che deluso dall’esonero ma, con la solita signorilità che ne ha sempre contraddistinto la carriera, aveva anche affermato di essersi lasciato benissimo con la società e di essere immensamente grato alla stessa per averlo richiamato. “E’ finita così ma dopo tutto è solo un esonero” aveva detto a corredo del tutto. Sì, ci mancherà. (agg. di Claudio Franceschini)

E' MORTO EMILIANO MONDONICO

E’ morto Emiliano Mondonico, storico allenatore di calcio, che aveva compiuto 71 anni lo scorso 9 marzo. Ormai da diversi anni era in lotta con un tumore, che sembrava fosse superato del tutto, ma che invece è ritornato a farsi sentire, portandoci via il Mondo. Quattro mesi fa l’ultima intervista, al Corriere dello Sport, in cui raccontava: «Ci sono trenta probabilità su cento che la Bestia ritorni. Ma, credimi, dopo quattro operazioni, l’asportazione di una massa tumorale di sei chili, di un rene, di un pezzo di colon e di intestino, sei pronto a tutto. E, ogni giorno di più, apprezzi il tempo che ti è dato. Il cancro non è invincibile, il calcio mi dà la forza per continuare a sfidarlo». Aveva abbandonato da tempo le panchine, precisamente dal 2012, proprio per via della Bestia, ma era sempre rimasto nel mondo del pallone; era infatti un testimonial del Csi, allenava i ragazzi delle medie, gli ex alcolisti e tossicodipendenti, ed era infine un opinionista tv.

MONDONICO: LE GESTA CON ATALANTA E TORINO

Emiliano Mondonico era una persona amata e ben voluta da tutti, e nel calcio si era tolto delle belle soddisfazioni. Memorabili le notte europee con l’Atalanta prima, e con il Torino poi. I bergamaschi li prese in mano nella stagione 1987-1988, quando erano in Serie B, ottenendo subito la promozione nel massimo campionato. Quindi l’esperienza esaltante in Coppa delle Coppe, dove la Dea raggiunse la semifinale persa contro la squadra belga del Mecheln, detta anche Malines, in seguito ad una sfida memorabile all’Atleti Azzurri d’Italia. Come detto sopra, altra esperienza da urlo è stata quella alla guida del Torino, fra il 1990 e il 1994 in cui ottenne i suoi più grandi risultati in carriera: terzo posto nel 1991-1992, e l’anno successivo la finalissima di Coppa Uefa persa nella doppia sfida andata-ritorno contro l’Ajax, quella del famoso episodio della sedia sopra la testa in segno di protesta. Quindi, nel 1993-1994, la vittoria della Coppa Italia contro la Roma.

LA PROMOZIONE CON LA CREMONESE

In carriera il 'Mondo', come venica chiamato amichevolmente Emiliano Mondonico, ha allenato moltissime formazioni, fra cui Napoli, Fiorentina e l’ultima esperienza a Novara in Serie A, nel 2012. Fra i tanti ricordi, la promozione in A con la Cremonese, avvenuta dopo ben 54 anni di astinenza, nel 1984. Amatissimo da tutti, al di là del colore della maglia, a Firenze gli hanno anche dedicato una via. Discreta anche la carriera da calciatore, fra Cremonese, Torino, Monza, Atalanta, e ancora Cremonese. Amava i Rolling Stones, al punto che si fece squalificare appositamente quando giocava, per andare a vederli al Palalido di Milano, ma era anche un grande fan dei Beatles. Se ne va un grande del calcio moderno, soprattutto di quello di provincia, sanguigno, mai banale, grintoso, proprio come lui…

