Empoli Salernitana/ Info streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

29 marzo 2018

La Salernitana fa visita alla capolista Empoli (foto LaPresse)

Empoli Salernitana, partita diretta dal signor Minelli di Varese e di scena giovedì 29 marzo alle ore 20.30, sarà una delle sfide del programma della trentatreesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Empoli sempre più primo in classifica e sempre più vicino alla Serie A, dopo il blitz in casa del Pescara, ottenuto grazie a un gol di Donnarumma e a un errore dal dischetto degli abruzzesi. Con una partita in meno disputata, i toscani vantano cinque punti di vantaggio sul Frosinone secondo, non perdono dallo scorso 11 novembre e sono reduci da una serie di diciassette risultati utili consecutivi, che hanno completamente trasformato la stagione degli azzurri.

Certo, l'avversario di turno sarà una Salernitana particolarmente in forma, che dopo un periodo particolarmente difficile sembra aver trovato la quadratura del cerchio. Tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite disputate dai granata, che grazie al primo gol in Serie B di Alessandro Tuia, domenica hanno piegato le resistenze del Novara tra le mura amiche dello stadio Arechi. Campani ora lontani sette punti dalla zona play out, e avviati verso una salvezza diretta preziosa, considerando le difficoltà di qualche settimana fa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita del Castellani tra l'Empoli e la Salernitana si potrà seguire in esclusiva sul canall 253 di Sky (ovvero Sky Calcio 3 HD) con diretta streaming video via internet disponibile per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sul sito skygo.sky.it, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SALERNITANA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Castellani di Empoli. I toscani padroni di casa scenderanno in campo con il brasiliano Gabriel in porta, Di Lorenzo schierato in posizione di terzino destro e Pasqual schierato in posizione di terzino sinistro, con Maietta e Luperto difensori centrali nella linea a quattro della retroguardia. L'algerino Bennacer, Castagnetti e il bosniaco Krunic si muoveranno come centrocampisti alle spalle del trequartista ivoriano Hamed Traoré, che ispirerà la manovra offensiva del duo offensivo Donnarumma-Caputo. Risponderà la Salernitana con il portiere serbo Radunovic alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata rispettivamente dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con l'argentino Casasola, Tuia, Monaco e Pucino. I tre titolari a centrocampo saranno il camerunese Minala, Ricci e il belga Kiyine, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Sprocati, Bocalon e Di Roberto.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, i moduli a confronto saranno il 4-3-1-2 scelto dal tecnico dell'Empoli Andreazzoli, opposto al 4-3-3 del mister della Salernitana, Colantuono. Il match d'andata di questo campionato ha visto i granata imporsi con il punteggio di due a uno allo stadio Arechi, con una doppietta di Bocalon che ribaltò il vantaggio siglato da Pasqual. Empoli vincente cinque a due nell'ultimo precedente casalingo contro la Salernitana che risale al 13 aprile 2010. La Salernitana ha vinto per l'ultima volta ad Empoli, tre a zero, il 28 novembre 1999, mentre il 14 febbraio 1999 ha vinto tre a due l'unico precedente disputato al 'Castellani' tra le due squadre in Serie A.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sul match vedono i toscani padroni di casa favoriti nettamente secondo i bookmaker, con vittoria interna quotata 1.50 da William Hill, pareggio proposto a una quota di 4.00 da Bet365 che propone invece a 8.00 volte la posta scommesse l'eventuale successo campano in trasferta. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel corso della partita, per Unibet le quote di over 2.5 e under 2.5 sono fissate rispettivamente a 1.76 e 2.00.

