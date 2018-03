Entella Palermo/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Entella Palermo: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I rosanero puntano Chiavari per la scalata verso la Serie A

29 marzo 2018 Stefano Belli

Palermo, trasferta a Chiavari (foto LaPresse)

Entella Palermo sarà diretta dal signor Fourneau di Roma: si gioca giovedì 29 marzo alle ore 20.30 ed è valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Palermo in grande crescita nelle ultime settimane, dopo un periodo di crisi che ha portato la squadra allenata da Tedino a scendere dalla vetta del campionato fino a restare fuori dal secondo posto, e dalla zona che porta dunque alla Serie A diretta. Dopo tre sconfitte consecutive contro Empoli, Foggia e Perugia, il Palermo ha centrato cinque risultati utili consecutivi, pareggiando contro Pro Vercelli e Novara in trasferta e vincendo i tre impegni tra le mura amiche dello stadio Barbera, contro Ascoli, Frosinone e Carpi. Particolarmente importanti questi ultimi due successi, il primo nello scontro diretto contro la seconda della classe, il secondo contro gli emiliani in formazione estremamente rimaneggiata. Il presidente Zamparini si è molto lamentato di come il Palermo sia stato costretto a scendere in campo nonostante i tanti Nazionali in giro per il mondo.

La risposta della squadra è stato un perentorio quattro a zero rifilato al Carpi, con le reti di Coronado (tripletta per lo scatenato brasiliano, tra gli elementi di maggiore qualità di tutto il campionato di Serie B) e La Gumina: con una partita in meno rispetto al Frosinone, il Palermo può considerarsi virtualmente al secondo posto e in pole position in una corsa per al Serie A che resta comunque avvincente. La trasferta di Chiavari sarà un altro esame molto importante per i rosanero, visto che i liguri sono reduci da due vittorie consecutive, peraltro in impegni che il calendario presentava particolarmente impegnativi. Regolato il Parma in casa, l'Entella domenica scorsa ha sbancato anche lo stadio Zini di Cremona, battendo di misura uno a zero i padroni di casa della Cremonese grazie a una rete messa a segno da Gatto in apertura di match. L'Entella è riuscita così a risalire per un punto fuori dalla zona play out, con la classifica che resta comunque particolarmente corta verso il fondo nel campionato di Serie B.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita si potrà seguire in esclusiva sul canall 251 di Sky (ovvero Sky Calcio 1 HD) con diretta streaming video via internet disponibile per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sul sito skygo.sky.it; in questo modo sarà possibile usufruire dell'applicazione Sky Go, utilizzabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PALERMO

Le probabili formazioni che si troveranno di fronte presso lo stadio Comunale di Chiavari. I padroni di casa dell'Entella schiereranno Iacobucci a difesa della porta e una difesa a tre composta da Benedetti, Ceccarelli e Cremonesi. A centrocampo, spazio per Acampora, Crimi ed Ardizzone per vie centrali, mentre De Santis sarà l'esterno laterale di destra e Gatto, match winner per i liguri nella trasferta di Cremona, coprirà la corsia laterale mancina. In attacco, confermata la coppia composta da La Mantia e De Luca. Risponderà il Palermo con Pomini tra i pali e una difesa a tre con il polacco Dawidowicz, Bellusci e lo sloveno Struna schierati titolari. Al fianco del bosniaco Jajalo si muoveranno il francese Gnahore e il brasiliano Coronado come centrali di centrocampo, mentre Rispoli sarà l'esterno laterale di destra e Rolando l'esterno laterale di sinistra. Il macedone Nestorovski si muoverà da trequartista, di supporto all'unica punta di ruolo, La Gumina.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente il confronto tra i due allenatori sarà abbastanza simile, con un 3-5-2 per l'allenatore dell'Entella, Aglietti, al quale sarà contrapposto il 3-5-1-1 dell'allenatore del Palermo, Tedino. Le due squadre si affrontano quest'anno per la prima volta tra i professionisti, con il match d'andata disputato allo stadio Barbera di Palermo che ha fatto registrare una neta vittoria in favore dei siciliani. Due a zero il risultato finale con una doppietta di Nestorovski, un gol per tempo per il macedone nella vittoria contro i liguri.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sul match vedono i siciliani favoriti secondo i bookmaker, con vittoria esterna quotata 2.15 da William Hill, pareggio proposto a una quota di 3.10 da Starvegas mentre l'affermazione ligure tra le mura amiche viene quotata 3.75 da Bet365. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel corso della partita, per Unibet le quote di over 2.5 e under 2.5 sono fissate rispettivamente a 2.33 e 1.57.

© Riproduzione Riservata.