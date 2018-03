Foggia Pro Vercelli/ Info streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

29 marzo 2018 Stefano Belli

Foggia, sfida alla Pro Vercelli (foto LaPresse)

Foggia Pro Vercelli, partita che verrà diretta dal signor Guccini di Albano Laziale, si gioca giovedì 29 marzo alle ore 20.30 e sarà una delle sfide del programma della trentatreesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Una vittoria e una sconfitta, perfettamente alternate, nelle ultime sei partite disputate dal Foggia in campionato. Dopo aver battuto il Cesena in casa, i rossoneri sono caduti sul campo del Parma, in un match che nonostante l'espulsione di Loiacono dopo appena quattordici minuti di gioco, i pugliesi erano riusciti a portare dalla loro parte con il vantaggio di Mazzeo. Poi il crollo negli ultimi diciotto minuti con i gol di Calaiò, Siligardi e Ceravolo che hanno cambiato le carte in tavola. Il Foggia resta comunque con sei punti di vantaggio sulla zona play out, e vincendo eventualmente questo scontro con la Pro Vercelli potrebbe davvero mettere in ghiaccio il discorso salvezza, in una stagione che se non fosse stata funestata dai guai del presidente ed i relativi problemi societari, sarebbe stata eccellente per i Satanelli.

La Pro Vercelli aveva visto interrompersi con una sconfitta sul campo del Carpi una lenta ma costante serie positiva: domenica scorsa i piemontesi hanno pareggiato in casa senza reti contro l'Avellino, e per la formazione allenata da Grassadonia la zona play out è ancora lontana quattro punti. In trasferta la Pro Vercelli aveva vinto due match contro Perugia e Novara (derby sempre molto importante per il morale dei tifosi) ed è tornata a vincere lo scorso 3 febbraio sul campo della Cremonese, facendo partire una serie di quattro risultati utili in casa prima del ko di Carpi. Ma finora i tanti pareggi non hanno permesso alla Pro di risalire dalla zona che a fine stagione costerebbe la retrocessione diretta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita si potrà seguire in esclusiva sul canall 257 di Sky (ovvero Sky Calcio 7 HD) con diretta streaming video via internet disponibile per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sul sito skygo.sky.it, attivando l'applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi e si può utilizzare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA PRO VERCELLI

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Zaccheria di Foggia. I padroni di casa pugliesi schiereranno Guarna tra i pali e una difesa a tre con Camporese, Tonucci e Calabresi schierati dal primo minuto (mancherà Loiacono, squaliicato dopo l'espulsione rimediata nel match di Parma). Agnelli, Greco e Deli si muoveranno come centrali di centrocampo, mentre l'esterno di fascia destra sarà Gerbo e l'esterno di fascia sinistra sarà il tedesco Kragl. In avanti, Mazzeo e Nicastro si muoveranno in coppia sul fronte offensivo. Risponderà la Pro Vercelli con Pigliacelli a difesa della porta e una difesa a tre composta da Bergamelli, Alcibiade e Gozzi. A centrocampo al fianco di Vives si muoveranno Castiglia e Germano, mentre Ghiglione avrà il compito di presidiare la fascia destra e Mammarella sarà invece l'esterno laterale mancino. In attacco, confermata la coppia offensiva composta dal brasiliano Reginaldo e da Morra.

TATTICA E PRECEDENTI

Lo scontro tattico tra i due allenatori vedrà la scelta del Foggia di Stroppa cadere su un 3-5-2 come modulo di riferimento, la stessa del mister della Pro Vercelli, Grassadonia. All'andata i Satanelli hanno espugnato lo stadio Silvio Piola di Vercelli con un perentorio quattro a uno, firmato dalle reti di Mazzeo (doppietta), Chiricò e Fedato, che ribaltarono l'iniziale vantaggio dei piemontesi firmato da Raicevic. Le due squadre si sono affrontate per l'ultima vlta in campionato a Foggia quando erano inserite nello stesso girone di Lega Pro, uno a uno nella sfida disputata allo stadio Zaccherina il 15 gennaio 2012: vantaggio piemontese di Malatesta, pareggio foggiano siglato da Agodirin, con entrambe le reti siglate nel corso del primo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sul match vedono i pugliesi favoriti secondo i bookmaker, con vittoria interna quotata 1.85 da William Hill, pareggio proposto a una quota di 3.30 da Unibet mentre l'affermazione piemontese in trasferta viene quotata 5.00 da Bet365. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel corso della partita, per Starvegas le quote di over 2.5 e under 2.5 sono fissate rispettivamente a 1.95 e 1.81.

