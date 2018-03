Frosinone Venezia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Frosinone Venezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I ciociari non possono sbagliare, ma i lagunari sono in salute

29 marzo 2018 Fabio Belli

Frosinone, arriva il Venezia (foto LaPresse)

Frosinone-Venezia sarà diretta dal signor Serra di Torino, si gioca giovedì 29 marzo alle ore 20.30 e sarà una delle sfide del programma della trentatreesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Sei punti e una sola vittoria nelle ultime sei partite, ma il Frosinone si presenta all'appuntamento casalingo contro il Venezia ancora da secondo in classifica nel campionato di Serie B, pur con una partita in più disputata rispetto a gran parte delle inseguitrici, su tutte il Palermo che rimettendosi in parità potrebbe già superare i ciociari. Dopo lo zero a zero di sabato scorso in casa del fanalino di coda Ternana, la squadra di Moreno Longo è stata contestata dai propri tifosi, di solito molto supportivi ma rimasti sconcertati da un calo che, alla stregua di quanto successo già l'anno scorso, potrebbe costare ai Canarini la promozione in Serie A.

Dall'altra parte il Venezia ha vinto una fondamentale sfida play off contro il Cittadella, rilanciando pesantemente le proprie quotazioni per partecipare agli spareggi di fine stagione per il salto in Seie A. I lagunari stanno avendo però un rendimento diametralmente opposto tra partite in casa e quelle in trasferta: tra le mura amiche sono reduci da ben sei vittorie consecutive, mentre lontano dallo stadio Penzo non vincono dalla sfida di Brescia del 4 novembre e hanno ottenuto solo due punti nelle ultime cinque trasferte disputate.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Frosinone Venezia si potrà seguire in esclusiva sul canall 252 di Sky (ovvero Sky Calcio 2 HD) con diretta streaming video via internet disponibile per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sul sito skygo.sky.it, potendo dunque attivare l'applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE VENEZIA

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone. I padroni di casa ciociari giocheranno con Vigorito tra i pali e una difesa a tre schierata con Brighenti, Ariaudo e Terranova. Matteo Ciofani sarà impiegato sulla corsia laterale di destra mentre Beghetto giocherà come esterno laterale mancino, mentre Mirko Gori e Maiello copriranno la zona centrale di centrocampo. In attacco Ciano giocherà come trequartista, di supporto alla coppia offensiva composta da Daniel Ciofani e da Dionisi. Risponderà il Venezia con Cernuto, Modolo e Domizzi titolari nella difesa a tre alle spalle dell'estremo difensore Vicario. Le corsie laterali di destra e di sinistra saranno ad appannaggio rispettivamente del francese Frey e di Garofalo, mentre i centrali sulla mediana saranno Bentivoglio, Falzerano e Pinato. In attacco, lo svizzero Geijo farà coppia con Litteri.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente entrambi gli allenatori giocheranno con la difesa a tre: 3-4-1-2 il modulo scelto dal tecnico del Frosinone, Moreno Longo, mentre l'allenatore del Venezia, Pippo Inzaghi, schiererà la squadra con il 3-5-2. Venezia e Frosinone si sono trovati quest'anno di fronte tra i professionisti, con il match d'andata disputato in casa dei lagunari terminato con il punteggio di uno a uno, padroni di casa in vantaggio con Modolo ma raggiunti da un gol di Matteo Ciofani.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sul match vedono i bookmaker considerare il Frosinone favorito in maniera piuttosto marcata, con quota 1.80 proposta da William Hill per l'affermazione dei ciociari, pareggio offerto a una quota di 3.25 da Starvegas, mentre Bet365 propone a 5.50 la quota relativa alla vittoria lagunare presso lo stadio Benito Stirpe. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel corso della partita, per Unibet le quote di over 2.5 e under 2.5 sono fissate rispettivamente a 2.08 e 1.70.

