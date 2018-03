Gavorrano Cuneo/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Gavorrano Cuneo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie C, delicato scontro salvezza (oggi 29 marzo)

29 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Gavorrano Cuneo (LaPresse - immagine di repertorio)

Gavorrano Cuneo, diretta dal signor Giovanni Nicoletti, si gioca oggi giovedì 29 marzo alle ore 16.30 in apertura della trentatreesima giornata del campionato di Serie C nel girone A, in campo già oggi in considerazione della Pasqua che fa anticipare tutto il programma della Serie C. La partita sarà di sicuro interesse, dal momento che si tratta di un delicato scontro salvezza: il Gavorrano è penultimo con 27 punti e di fatto per i toscani possiamo già dare per certo l’epilogo ai playoff, salvo un clamoroso miglioramento nel finale di stagione. A questo punto può comunque essere importante cercare di accaparrarsi la migliore posizione possibile nella griglia dei playout, magari scavalcando proprio il Cuneo, una diretta concorrente.

Passiamo dunque a parlare dei piemontesi, che hanno appena un punto di vantaggio rispetto ai toscani: 28 per il Cuneo contro i 27 del Gavorrano. Di conseguenza anche per gli ospiti risulta essere molto difficile pensare che l’epilogo possa essere diverso dai playout: vale dunque il discorso già fatto per i padroni di casa, sia pure con l’obiettivo opposto, perché naturalmente il Cuneo vorrà respingere l’assalto del Gavorrano e magari provare a scavalcare l’Arezzo, anche se per quest’ultimo ci sarà da tenere d’occhio soprattutto la situazione societaria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida Gavorrano Cuneo non sarà disponibile per la visione in diretta tv, ma come per tutte le partite di Serie C la diretta streaming video via internet si potrà seguire con un abbonamento al sito elevensports.it (che ha preso il posto di Sportube), oppure acquistando la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI GAVORRANO CUNEO

Facciamo adesso il punto sulle probabili formazioni di Gavorrano Cuneo. Giancarlo Favarin dovrebbe schierare i padroni di casa con il 3-5-2: Mori, Borghini e Bruni dovrebbero formare la retroguardia a tre davanti al portiere Falcone. Nel folto centrocampo a cinque ecco Damonte perno centrale affiancato dalle mezzali Conti e Remedi, con Papini esterno destro e Ropolo a sinistra. Infine il tandem d’attacco, che potrebbe essere formato da Brega e Moscati. Il Cuneo di William Viali dovrebbe invece rispondere con il 5-3-2: Stancampiano fra i pali, protetto dai difensori centrali Boni, Di Filippo e Zigrossi, con Baschirotto terzino destro e Sarzi a sinistra. A centrocampo ecco invece il terzetto che dovrebbe essere formato da Rosso, Schiavi e Cristini, mentre in attacco ci attendiamo la coppia formata da Galuppini e Dell’Agnello.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico per questa partita pende dalla parte del Gavorrano, considerato favorito nel delicato confronto con il Cuneo in virtù soprattutto del fattore campo. Una conferma arriva dalle quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Eurobet, che propone la vittoria del Gavoorano (segno 1) a quota 2,15, mentre si salirebbe fino a a 3,00 in caso di pareggio (segno X) ed infine un colpaccio del Cuneo (segno 2) pagherebbe 3,55 volte la posta in palio.

