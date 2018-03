Giana Erminio-Pisa/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Giana Erminio Pisa: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Per i toscani da riscattare la pesante sconfitta con la Carrarese

29 marzo 2018 Stefano Belli

Pisa, trasferta a Gorgonzola (foto LaPresse)

Giana Erminio-Pisa, diretta dal signor Schirru di Nichelino, giovedì 29 marzo 2018 alle ore 18.30, sarà una sfida valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C. Dopo la vittoria sull'Olbia in casa, che aveva interrotto una serie di sette partite senza successi in campionato, il Giana Erminio ha dato continuità al proprio cammino in campionato ottenendo un buon punto anche sul campo del Piacenza, con la formazione di Gorgonzola che ha anche subito la rimonta dei biancorossi.

Il Giana Erminio si è dunque rilanciato in zona play off in un campionato con una classifica comunque aperta a qualunque tipo di prospettiva, anche se per la formazione di Gorgonzola è innanzitutto importante aver ormai distanziato la zona calda della classifica, senza alcun rischio di retrocessione o play out. Il Pisa terzo della classe affronterà un avversario da prendere con le molle, con i nerazzurri toscani reduci peraltro dall'ennesima sconfitta pesante di un campionato difficile. Il Pisa ha ceduto contro la Carrarese in casa ed ora è distante otto punti da una vetta in cui c'è un Livorno che ha anche disputato due partite in meno. C'è da guardarsi più dalla risalita della Viterbese quarta e ancora più dietro dell'Alessandria, per mantenere il terzo posto in vista dei play off.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Niente diretta tv per il match sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match. Giana Erminio in campo con Taliento tra i pali, Perico schierato sull'out difensivo di destra e Seck sull'out difensivo di sinistra, mentre il nigeriano Bonalumi e Montesano saranno i centrali della retroguardia. A centrocampo la fascia destra sarà presidiata da Iovine e Chiarello si occuperà invece del lato mancino del campo, con Marotta e Greselin impiegati come centrali di centrocampo. In attacco spazio al nigeriano Okyere, affiancato da Perna. Risponderà il Pisa con Voltolini in porta, Mannini impiegato in posizione di terzino destro e Cagnano impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre Filippini e Lisuzzo formeranno la coppia centrale di difesa. L'austriaco Gucher a centrocampo sarà affiancato da De Vitis e Maltese, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Negro, Eusepi e Lisi.

TATTICA E PRECEDENTI

Il Giana Erminio affronterà tatticamente il match con un 4-4-2 al quale risponderà il 4-3-3 del Pisa. Le due squadre si sono trovate di fronte in questa stagione per la prima volta in un campionato professionistico, pereggio per zero a zero nel match d'andata disputato a Pisa allo stadio Arena Garibaldi.

QUOTE E PRONOSTICI

Le quote dei bookmaker sul match. Vittoria casalinga della formazione di Gorgonzola quotata 2.50 da Unibet, mentre Bwin quota 2.95 l'eventuale pareggio e Bet365 propone a 2.79 per la vittoria esterna dei nerazzurri toscani, considerati favoriti. Starvegas propone a 2.20 e 1.58 le quote rispettivamente relative a over 2.5 e under 2.5.

