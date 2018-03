Inter, Zhang Jr / "Stanno creando confusione, questo non ci impedirà però di..."

Inter, Zhang Jr: il figlio del patron Jindong decide di intervenire per chiarire le posizioni della proprietà cinese e la voglia di portare in giro per il mondo il marchio della squadra.

La proprietà dell'Inter ha deciso di muoversi, cercando di esprimere alcuni precisi pareri in merito a un momento complicato e fatto di qualche parola di troppo. Dopo aver diffuso un comunicato ufficiale tramite Sina.com è sceso in campo direttamente Steven Zhang, figlio del patron Jondong, che ha sottolineato: "Immagino che alcune persone non capiscono che stanno creando grande confusione. Questo non ci impedirà di andare avanti, combattere, diffondere la nostra passione nerazzurra per grandi cose in tutto il mondo. Amici nerazzurri rimaniamo concentrati! Non lasciamoci far prendere dalla negatività". Aggiunge poi un post scriptum legato alla Primavera di Stefano Vecchi che ieri si è imposta ai tempi supplementari contro la Fiorentina, andando a vincere la Viareggio Cup. Vedremo se queste parole finalmente riusciranno a chiudere le polemiche che sono divampate negli ultimi giorni.

LA CRESCITA SUL CAMPO

La stagione dell'Inter di Luciano Spalletti ha vissuto fasi alternate. Era partita benissimo, ha avuto un calo, ma ora è tornata a trottare per cercare di conquistare un posto in Champions League in vista della prossima stagione. Dopo aver fermato il Napoli sul pareggio la squadra nerazzurra è riuscita ad ottenere un roboante 5-0 contro la Sampdoria in trasferta al Luigi Ferraris. Questo ha portato anche al ritorno al gol Mauro Icardi che contro la sua ex squadra ha deciso di siglare addirittura un poker. La pausa ha restituito anche energie e ora è il momento di tornare in campo per affrontare il Verona. Sabato servono i tre punti per continuare il percorso verso la Champions League che manca da troppi anni e che l'Inter vuole riconquistare centrando un quarto posto che si lotta con Lazio e Milan, ma che a questo punto la vede ampiamente favorita. Servirà però concentrazione per evitare di compiere un qualsiasi sbaglio.

