Juventus, Dybala: accordo con l’Atletico Madrid: bomba dalla Spagna! Secondo quanto raccolto da Onda Cero e Antena 3, i Colchoneros avrebbero trovato l’intesa con La Joya

Paulo Dybala, attaccante Juventus - LaPresse

Una clamorosa indiscrezione di calciomercato riguardante la Juventus, sta circolando in Spagna in queste ultime ore. Stando a quanto raccolto dai colleghi dell’emittente radiofonica Onda Cero e Antena 3, Paulo Dybala, numero 10 della Vecchia Signora, avrebbe trovato un accordo con l’Atletico Madrid. A raggiungere l’intesa sarebbe stato il fratello/agente della Joya, Gustavo, che ha ottenuto l’ok per un contratto da cinque anni, dopo aver incontrato Andrea Berta, l’uomo mercato dei Colchoneros. In quel di Madrid sono consapevoli che durante la sessione di mercato della prossima estate potrebbe fare le valigie Antoine Griezmann, che piace molto a Real Madrid e Paris Saint Germain, e di conseguenza, starebbero pensando all’attaccante argentino ex Palermo per sostituire il nazionale francese. Difficile che tale indiscrezione trovi conferme, anche se nulla è da lasciare al caso.

L’INCONTRO SOSPETTO CON SIMEONE…

Già nelle scorse settimane, proprio Dybala incontrò l’allenatore dell’Atletico, Simeone, per una visita di piacere, ma non è da escludere che si sia parlato proprio del futuro dell’attaccante nel giro della nazionale argentina. Molto dipenderà dall’offerta che la compagine di Madrid presenterà in corso Galileo Ferraris, che dovrebbe essere ben superiore ai 100 milioni di euro, tenendo conto delle valutazioni dei vari Dembele, Mbappe e Coutinho. Nel caso in cui i campioni d’Italia in carica dovessero ricevere l’assegno di cui sopra, a quel punto sarebbe difficile che la Juventus trattenesse Dybala, anche perché con il ricavato, si assicurerebbe almeno un altro paio di giocatori, se non tre, a cominciare da un terzino sinistro, vista la probabile cessione anche di Alex Sandro.

