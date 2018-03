Juventus Real Madrid/ I mal di pancia di Marchisio e Isco

Juventus Real Madrid, i mal di pancia di Marchisio e Isco: a pochi giorni dalla supersfida i due centrocampisti tornano a far parlare di loro per quanto riguarda il calciomercato.

29 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Juventus Real Madrid, Claudio Marchisio - La Presse

Differente è la situazione legata a Claudio Marchisio che in Juventus-Real Madrid si candida per un posto da titolare vista la squalifica del bosniaco Miralem Pjanic. Il Principino continua però a vivere una stagione in cui lo spazio per lui è davvero molto ridotto e le voci di calciomercato non si spengono. La sua carriera è troppo legata alla Juventus e il ragazzo ha dimostrato ancora una volta grande fedeltà facendo capire alle ipotetiche squadre europee che si sarebbero proiettate sul suo nome che non era cosa possibile un suo trasferimento nel rischio d ritrovarsi poi di fronte proprio la sua Juventus. È per questo che se dovesse lasciare la Juventus il calciatore lo farebbe solo ed esclusivamente per andare oltreoceano come fece Alessandro Del Piero. Per questo per lui aumentano le voci di un passaggio in un club che milita nella Mls League. Sarà da vedere poi con che maglia chiuderà la sua carriera anche se non è da escludere un ritorno in bianconero dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.

ISCO: IN NAZIONALE HO FIDUCIA, AL REAL MADRID NO

Francisco Roman Alarcon Suarez è noto a tutti con il soprannome di Isco e le sue parole hanno scosso i giorni che ci portano a Juventus-Real Madrid. Cresciuto nel Valencia è riuscito a fare grandi cose al Malaga per poi passare al Real Madrid. Nonostante abbia sempre superato le trenta presenze in Liga, e lo farà anche quest'anno, da quando è arrivato ai blancos non ha mai sentito grandissima fiducia sulle sue spalle considerando sempre la riserva prima di un campione e poi di un altro. Tra i migliori della sfida che ha visto la sua Spagna superare l'Argentina Isco ha deciso di dare uno scossone all'ambiente sottolineando: "In Nazionale sento grande fiducia, quella che non ho al Real Madrid". A parlare poi è stato anche il centrocampista dell'Atletico Madrid Koke che ha sottolineato: "A me Isco piace davvero molto. Quando gioca con noi nella Spagna è sempre il migliore, il suo livello è spettacolare. Non lo vedo ogni giorno e non so cosa pensa Zidane, ma nell'Atletico Madrid avrebbe la continuità che non ha ora".

© Riproduzione Riservata.