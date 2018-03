Livorno Monza/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

29 marzo 2018 Stefano Belli

Il Livorno ospita il Monza (foto LaPresse)

Livorno-Monza, diretta dal signor Santoro di Messina, giovedì 29 marzo 2018 alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali del programma della trentatreesima giornata del campionato di Serie C. In casa della Viterbese il Livorno ha dato un'altra grande dimostrazione di forza, vincendo tre a uno in casa della quarta della classe e dimostrando di essersi definitivamente rilanciato in vetta alla classifica del girone A di Serie C, dopo il fondamentale successo contro il Siena nello scontro diretto del turno infrasettimanale.

I punti di vantaggio sui bianconeri secondi della classe restano due, ma il Livorno ha disputato una partita in meno e dunque virtualmente i labronici potrebbero ritrovarsi a più cinque sui più immediati inseguitori. Il Monza in casa nell'ultimo periodo ha dato il meglio con gli ultimi successi contro Siena (indirettamente un grande favore proprio al Livorno) e Pro Piacenza, ma in trasferta i brianzoli non stanno riuscendo ad essere altrettanto efficaci. Il settimo posto è comunque un ottimo risultato per una formazione neopromossa in Serie C, e i play off sembrano un obiettivo a portata di mano, anche se quello di Livorno è un esame molto difficile soprattutto alla luce della ritrovata forma degli amaranto negli ultimi tempi.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE IL MATCH

Niente diretta tv per il match sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO MONZA

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Armando Picchi di Livorno. Padroni di casa amaranto schierati con Mazzoni in porta, Morelli schierato sulla fascia destra e Franco schierato sulla fascia sinistra in una difesa a quattro con Pirrello e Gonnelli. A centrocampo spazio a Giandonato, Luci e Valiani, mentre Maiorino si muoverà da trequartista, di supporto al tandem offensivo composto da Vantaggiato e dal brasiliano Murilo. Risponderà il Monza con Liverani in porta, Adorni schierato in posizione di terzino destro e Origlio schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Riva e Caverzasi saranno i due centrali di difesa. A quattro anche la linea di centrocampo con Giudici sulla fascia destra, Tomaselli sulla fascia sinistra e Palesi e Guidetti centrali sulla mediana, mentre nel tandem offensivo saranno confermati Cori e Mendicino.

TATTICA E PRECEDENTI

Confronto tattico fra il 4-3-1-2 del Livorno ed il 4-4-2 del Monza. La sfida d'andata di questo campionato disputata presso lo stadio Brianteo ha visto le due squadre pareggiare con il punteggio di uno a uno, vantaggio monzese di Cogliati e pari di Vantaggiato nella ripresa. Uno a uno anche nell'ultimo precedente in campionato a Livorno che risale al 2 dicembre 2001.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita. Vittoria casalinga della formazione labronica quotata 1.57 da Bet365, mentre Bwin quota 3.50 l'eventuale pareggio e Starvegas propone sempre a 3.50 la quota per la vittoria esterna dei brianzoli. Unibet propone a 2.43 e 1.50 le quote per over 2.5 e under 2.5, relative ai gol realizzati nel match.

