Miami Open 2018/ Diretta Zverev Coric info streaming video e tv, orario delle partite (tennis)

29 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Miami Open 2018: Borna Coric sfida Alexander Zverev (Foto LaPresse)

Si concludono i quarti di finale al Miami Open 2018: i due incontri sono previsti a partire dalle ore 19:00 italiane e le sfide alle quali stiamo per assistere fanno parte della metà alta del tabellone Atp. Pablo Carreno Busta e Kevin Anderson giocano il remake della semifinale a sorpresa uscita agli Us Open dello scorso settembre, mentre Alexander Zverev e Borna Coric ci daranno un estratto del tennis del futuro, perchè entrambi sono ancora giovanissimi ma già capaci di spingersi fino ad un passo dalla semifinale di un Master 1000 (il tedesco ha già vinto due titoli di questa categoria, ma il discorso regge in termini generali). C’è dunque grande attesa per sapere quali giocatori proseguiranno il loro percorso nel torneo di tennis della Florida.

Tecnicamente in questo quarto di finale avremmo dovuto trovare Roger Federer, ma il numero 1 si è (fortunatamente) scoperto umano venendo eliminato da Thanasi Kokkinakis. Ad approfittarne è stato Carreno Busta, che come a Flushing Meadows ha saputo sfruttare le defezioni dei big per raggiungere un grande risultato. La vittoria netta su Fernando Verdasco ci ha detto che le potenzialità ci sono, e del resto lo spagnolo continua a gravitare appena sotto la Top Ten; tuttavia oggi ritrova quel Kevin Anderson che lo aveva battuto a New York, cancellandogli il sogno di giocare una finale Slam. Anche adesso il sudafricano parte favorito, pur se bisogna considerare che il Francese Tiafoe battuto agli ottavi aveva giocato poche ore prima per chiudere il suo match contro Berdych, e anche se è rimasto in campo davvero poco ha chiaramente speso energie e dovuto rivedere la sua programmazione. Ad ogni modo ci possiamo aspettare un match equilibrato.

Alexander Zverev sembra essere in modalità “on”: dopo aver fallito Australian Open e Indian Wells, il tedesco già vincitore di due Master 1000 lo scorso anno (Roma e Montréal) si presenta ai quarti del Miami Open con le vittorie su David Ferrer e soprattutto Nick Kyrgios, che rappresentava un po’ la sua nemesi ed era in grande forma. Adesso sono problemi di Borna Coric; il croato (un anno più di lui) dà però la sensazione, un po’ come il coetaneo Hyeon Chung, di essere meno spettacolare ma clamorosamente solido, come ha dimostrato nella bellissima sfida contro Denis Shapovalov nella quale è riuscito ad allungare a dismisura gli scambi, mandando fuori giri il canadese. Sarà un grande match, almeno sulla carta è così: entrambi hanno tutto per sfondare nel circuito. Zverev lo ha già fatto, è già insieme ai grandi e li ha anche battuti prima che arrivasse questo momento storico di forfait e condizione lontana dalla perfezione; Coric sta per arrivarci, da tempo gioca in Coppa Davis e questo gli ha dato esperienza e savoir faire. Leggermente favorito il tedesco ma la sensazione è che siamo veramente ai dettagli.

