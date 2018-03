Perugia-Trento/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Play off semifinali, gara 1)

Diretta Perugia Trento: info streaming video e tv. Si accende oggi al Pala Evangelisti gara 1 delle semifinali dei play off scudetto della serie A1: pronostico più che aperto.

29 marzo 2018 Michela Colombo

La formazione di Perugia (da Facebook ufficiale)

Perugia-Trento, diretta dagli arbitri Daniele Rapisarda e Mauro Goitre è la partita in programma oggi, giovedi 29 marzo 2018 al Pala Evangelisti: fischio d’inizio atteso alle ore 20.30. Si accendono oggi in casa della Sir le semifinali per i play off scudetto della Serie A1 di volley maschile: in campo due delle protagoniste più attese in questa fase della competizione che mette in palio il titolo italiano per la Superlega. Alla vigilia della regular season 2017-2108 Perugia e Trento erano certamente pronosticate per la final four del scudetto e i due club, pur vivendo alterne fortune in campionato, non hanno disatteso tutti i fan. Giunti però a questa gara 1 appare ben difficile fare in pronostico su chi arriverà in finale: quanto accaduto nella stagione regolare come pure nella prima fase dei quarti ci fanno intendere di un match ben aperto.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATC

Segnaliamo che la partita tra Perugia e Trento attesa alle ore 20.30 sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi al canale Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Diretta streaming video del match di volley assicurata tramite il portale gratuito raiplay.it.

IL CONTESTO

Come abbiamo detto prima appare ben difficile fare un pronostico di questa gara 1 tra Perugia e Trento, impegnate nei play off scudetto, anche perchè in questa fase del torneo si giocherà al meglio delle 5 partite per decidere la finalista (e di conseguenza l’esito di oggi è improntate ma non decisivo). Se consideriamo quanto fatto in stagione possiamo davvero dire che sono gli umbri i favoriti alla vittoria. La Sir di Bernardi ha infatti chiuso la stagione da prima in classifica e con un ruolino di marcia che contava appena tre sconfitte. Al contrario Trento, per accedere ai play off ha dovuto affrontare un percorso ben tortuoso e affatto semplice, specie all’inizio dove i risultati e le prestazioni convincenti mancavano. Se però sul finale la Diatec di Lorenzetti è riuscita ad rialzarsi e a farlo alla grande, battendo ai quarti di finale una fantastica Verona (grande exploit della stagione). E' stato più complicato per gli umbri arrivare a questa fase del tabellone. Zaytsev e compagni infatti hanno dovuto sudare parecchio, e senza dubbio più del pronosticato, per passare un’indomita Ravenna ai quarti di finale. La squadra di Soli ha infatti non solo dimostrato il proprio grande valore in campo, ma pure che Perugia è ancora di questo pianeta e quindi soggetta a errori, cali di attenzione e nervosismo. Ecco quindi che infranta l’aurea di invincibilità costruita in stagione, la squadra umbra dovrà di nuovo tornare in campo ben coscia di non poter sottovalutare un club come Trento in quella gara 1. Ovviamente l’ultima parola l’avrà il campo: staremo a vedere.

