Pistoiese Viterbese/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pistoiese Viterbese: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Etruschi alle prese con l'ennesimo cambio di allenatore

29 marzo 2018 Stefano Belli

Viterbese all'esame Pistoiese (foto LaPresse)

Pistoiese-Viterbese, diretta dal signor Lorenzin di Castelfranco Veneto, giovedì 29 marzo 2018 alle ore 18.30, sarà una sfida valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C. La Viterbese è arrivata al quarto cambio di allenatore stagionale, con Giuliano Giannichedda che ha preso il posto di Sottili dopo la sconfitta interna degli etruschi contro la capolista Livorno. Per i gialloblu la gestione Sottili è stata segnata dalla qualificazione alla finale di Coppa Italia di Serie C, ma i laziali hanno vinto in campionato solamente una delle ultime sei partite, ritrovandosi così al quarto posto in classifica, ma con il fiato sul collo di Alessandria e Carrarese (con i grigi che hanno disputato anche una partita in meno).

Il presidente Camilli ha cercato l'ennesima scossa e la verificherà in casa di una Pistoiese che nei due derby contro Pisa e Siena, rispettivamente seconde e terze della classe, ha rimediato solamente due sconfitte. Otto punti dalla zona play out sono ancora un margine rassicurante degli orange che non stanno però tenendo il passo della zona play off, lontana tre punti ma al momento difficile da agguantare per la Pistoiese.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Niente diretta tv per il match sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE VITERBESE

Allo stadio Melani di Pistoia scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa orange schierati con Biagini estremo difensore, Mulas schierato in posizione di terzino destro e Regoli schierato in posizione di terzino sinistro, mentre in difesa mancherà lo squalificato Quarante: i due centrali della retroguardia saranno Terigi e Priola. Terzetto di centrocampo schierato con Nardini, Hamlili e Minardi, mentre Picchi giocherà come trequartista alle spalle di Vrioni e l'argentino Ferrari. Risponderà la Viterbese con Iannarilli in porta, Celiento sull'out difensivo di destra e il senegalese sull'out difensivo di sinistra, mentre Rinaldi e Sini saranno i due difensori centrali. Titolari nel terzetto di centrocampo saranno Baldassin, Cenciarelli e Di Paolantonio, mentre il belga Vandeputte completerà il tridente offensivo con Calderini e Mosti.

TATTICA E PRECEDENTI

Scontro tattico fra il 4-3-1-2 della Pistoiese ed il 4-3-3 della Viterbese. L'andata allo stadio Rocchi è terminata in pareggio, uno a uno con Razzitti autore del gol del vantaggio, e pareggio degli orange con Ferrari nel finale di partita. Ultimo precedente a Pistoia datato 20 novembre 2016, due a zero per i toscani che hanno sbloccato però il risultato a due minuti dal novantesimo, con Hamlili e trovando poi il raddoppio nel recupero con Rovini.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker sul match. Vittoria casalinga degli orange toscani quotata 3.10 da Bet365, mentre Starvegas quota 2.95 l'eventuale pareggio e Unibet propone a 2.30 per la vittoria esterna degli etruschi, considerati favoriti. Sempre Bet365 propone a 2.10 e 1.65 le quote rispettivamente relative a over 2.5 e under 2.5.

© Riproduzione Riservata.