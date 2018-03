Pontedera Siena/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

29 marzo 2018 Stefano Belli

Siena, derby toscano a Pontedera (foto LaPresse)

Pontedera-Siena, diretta dal signor Amabile di Vicenza, giovedì 29 marzo 2018 alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali del programma della trentatreesima giornata del campionato di Serie C. Derby toscano particolarmente delicato tra due formazioni che escono da un buon momento. Il Pontedera grazie alla vittoria di Cuneo è passato a otto punti dalla zona play out, considerando ormai la salvezza come un obiettivo quasi acquisito ed i play off come un orizzonte possibile. Arriverà però un Siena che resta ancora attaccato alla speranza del salto diretto in Serie B, a due punti da un Livorno che ha compiuto però un passo decisivo vincendo lo scontro diretto contro i bianconeri, avendo finora disputato anche una partita in meno.

Per il Siena sono mancate tante occasioni in cui il campionato poteva essere davvero di nuovo messo in discussione, e con una manciata di giornate ancora di disputare c'è ancora speranze, ma passi falsi non saranno più tollerati. E bisognerà fare attenzione perché il Pontedera ha già giocato uno scherzetto pesante al Siena all'andata, sbancando lo stadio Artemio Franchi in una delle tante sfide che hanno fatto perdere punti molto preziosi nella corsa promozione alla formazione senese.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Niente diretta tv per il match sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA SIENA

Le probabili formazioni del match: il Pontedera scenderà in campo con Contini tra i pali e una difesa a tre schierata con Frare, lo svizzero Rossini e Borri. A centrocampo la zona centrale sarà presidiata da Calcagni, Gargiulo e Caponi, con Posocco esterno laterale di destra e Corsinelli esterno laterale di sinistra. In attacco, con Pinzauti, autore di una doppietta nel match vittorioso di Cuneo, giocherà Grassi. Risponderà il Siena con Pane estremo difensore, Rondanini terzino destro e Iapichino terzino sinistro in una difesa a quattro con Dossena e D'Ambrosio centrali. A centrocampo terzetto con Vassallo, Gerli e Bulevardi, mentre Guberti si muoverà da trequartista alle spalle del duo Sabatini-Neglia.

TATTICA E PRECEDENTI

Confronto tattico tra il 3-5-2 del Pontedera e il 4-3-1-2 del Siena, con i granata che ottennero una grande vittoria in trasferta nel match d'andata, con i gol di Caponi, Risaliti e Mastrilli, che la novantacinquesimo sventò il pari di Cristiani di due minuti prima. Ultimo match a Pontedera datato 28 agosto 2016, col Pontedera che ha segnato con Calcagni e poi subito il pari di D'Ambrosio.

QUOTE E PRONOSTICI

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita. Vittoria casalinga della formazione granata quotata 3.50 da Bet365, mentre Unibet quota 3.00 l'eventuale pareggio e Starvegas propone a 2.15 la quota per la vittoria esterna dei bianconeri. Sempre Bet365 propone a 2.29 e 1.60 le quote per over 2.5 e under 2.5, relative ai gol realizzati nel match.

