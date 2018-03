Pro Piacenza-Arezzo/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

29 marzo 2018 Stefano Belli

Arezzo nei guai per la penalizzazione (foto LaPresse)

Pro Piacenza-Arezzo, diretta dal signor Capone di Palermo, giovedì 29 marzo 2018 alle ore 16.30, sarà una sfida valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C. E' arrivata una mazzata dal tribunale federale nazionale per l'Arezzo, che ha subito altri sei punti di penalizzazione relativamente al ritardo sul pagamento degli stipendi. Una scelta che ha causato per i toscani lo scivolamento al penultimo posto del girone A di Serie C, con soli ventitrè punti e la concreta prospettiva che possano arrivarne altri sei per gli stessi motivi.

Sanzioni che portano al momento, considerati i tre punti di penalità già comminati, i toscani ad avere nove punti di penalizzazione, e dopo l'ultimo pareggio contro il Gavorrano gli amaranto hanno di nuovo rinviato l'appuntamento con la vittoria. Arezzo mai vincente nel corso di questo campionato, mentre dall'altra parte la Pro Piacenza, cadendo a Monza nell'ultima sfida di campionato disputata, è rimasto a sette punti dalla zona play out proprio grazie alla penalizzazione comminata agli aretini. Agli emiliani manca ancora la continuità per chiudere anticipatamente il discorso salvezza, ma al momento la situazione è ancora abbastanza confortante per gli uomini allenati da Fulvio Pea.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Niente diretta tv per il match sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PIACENZA AREZZO

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Garilli di Piacenza. I padroni di casa giocheranno con Gori in porta, Paramatti schierato in posizione di terzino destro e Ricci schierato in posizione di terzino, con Battistini e Belotti centrali della retroguardia. A quattro sarà anche la linea di centrocampo con Cavagna e La Vigna centrali, Barba laterale di destra e Messina esterno di fascia mancino, mentre Alessandro e Abate faranno coppia sul fronte d'attacco. Risponderà l'Arezzo con Perisan tra i pali alle spalle di una difesa a tre con Sabatino, Talarico e Semprini schierati dal primo minuto. Luciani giocherà sulla fascia destra e De Feudis sulla fascia sinistra, mentre Foglia, Yebli e Mazzarani saranno i centrali di centrocampo. In attacco, spazio al tandem Di Nardo-Cutolo.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente al 4-4-2 della Pro Piacenza sarà opposto il 3-5-2 dell'Arezzo. Il match d'andata in Toscana è terminato uno a uno, con Moscardelli in gol per i toscani e pari emiliano di Belfasti. La Pro Piacenza ha vinto l'ultimo precedente casalingo contro l'Arezzo, tre a uno il 19 febbraio 2017, reti di Pesenti (doppietta) e Musetti, gol della bandiera aretino di Moscardelli.

QUOTE E PRONOSTICI

Le quote dei bookmaker sul match. Vittoria casalinga degli emiliani quotata 1.95 da Bet365, mentre Starvegas quota 3.05 l'eventuale pareggio e Unibet sale a 3.70 per la vittoria esterna toscana. Sempre Bet365 propone a 2.70 e 1.44 le quote rispettivamente relative a over 2.5 e under 2.5.

