Probabili formazioni Serie B/ Moduli, scelte e dubbi degli allenatori (33^ giornata)

Probabili formazioni Serie B: moduli e scelte degli allenatori per gli 11 in campo nella 33^ giornata della cadetteria. Tutti titolari per l'Entella, Aglietti spera nella 3^ vittoria di fila

29 marzo 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Serie B (LaPresse)

Dopo il particolare turno domenicale, il Campionato della Serie B torna protagonista e lo fa ancora una volta stravolgendo il solito calendario: complici le festività pasquali ecco infatti che la 33^ giornata della cadetteria si svolgerà il 29 e 30 marzo. Diamo quindi un occhio al programma ufficiale del turno prima di vedere quali potrebbero essere le scelte dei vari allenatori per le probabili formazioni da mettere in campo. Eccezion fatta per l’anticipo tra Ascoli e Bari che si è svolto ieri, saranno ben 8 le partite che avranno inizio questo giovedi alle ore 20.30 e quindi Avellino-Parma, Brescia-Pescara, Carpi-Ternana, Cittadella-Spezia, Empoli-Salernitana, Entella-Palermo, Foggia-Pro Vercelli, e Frosinone-Venezia. Due quindi i posticipi e quindi la sfida Novara-Cesena attesa venerdi alle ore 19.00 e il match Perugia-Cremonese, previsto per le ore 21.00. Vediamo allora quali potrebbero essere i dubbi e le scelte degli allenatori per le probabili formazioni studiate in vista della 33^ giornata di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO PARMA

Per il match casalingo Cosmi dovrebbe puntare sul 4-1-4-1 che vedrà in campo come titolare in difesa il quartetto con Laverone, Kresic, Moreno e Ngawa: per i ducali occhio al tridente offensivo con Insigne, Calcio e Da Cruz.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA PESCARA

Boscaglia non farà a meno del 4-2-3-1 che vedrà al Tardini posti di fronte alla difesa Tonali e Ndoj, con Bisoli sulla trequarti. Per la mediana dei delfini solito reparto a 5 con Brugman in cabina di regia, Pepin e Coulibaly ai lati e infine il duo Balzano-Fiamozzi sull’esterno.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI TERNANA

Sarà 3-5-2 per i falconi, con davanti chiamati di nuovo titolari Melchiorri e Garritano. Per gli umbri sarà invece 4-3-3 con nel tridente offensivo ancora Carretta, Piovaccari e Defendi.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA SPEZIA

Moduli speculati attesi al Tombolato: se però i granata punteranno su Arrighini e Strizzolo con Schenetti a supporto, per i liguri vedremo titolari Granoche e Forte.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SALERNITANA

In questo momento Andreazzoli non può prescindere in attacco da Donnarumma, atteso titolare con Rodriguez nel 4-3-1-2. Sarà invece il classico 4-3-3 per i granata che invece in attacco punteranno tutto su Di Roberto, Bocalon e Sprocati.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA PRO VERCELLI

Stroppa punta alla vittoria casalinga con il solito 3-5-2 che in attacco vedrà in campo Nicastro con il bomber Mazzeo. La Pro Vercelli si affiderà a una difesa a 3 per respingere gli assalti dei satanelli con Gozzi, Berra e Konate.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE VENEZIA

Inzaghi ha voglia di vincere: ecco quindi che il Venezia scenderà in campo con il 3-5-2 che in attacco vedrà Litteri e Zigoni. Sarà invece 3-4-1-2 con i Frosinone, che in mediana dovrebbe vedere in campo fin dal primo minuto il quartetto con Paganini, Gori, Maiello e Beghetto.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PALERMO

Aglietti spera oggi di dare continuità alla striscia di vittorie appena inaugurata: ecco quindi che il tecnico confermerà nel 3-5-2 tanti nomi tra cui quelli di La Mantia e De Luca. Per i rosanero invece spazio nel 3-4-1-2 a La Gumina con Nestorovski in avanti mentre Coronado occuperà il posto sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA CESENA

Di Carlo scommetterà ancora su un reparto a centrocampo a 4 con Calderoni, Ronaldo, Casarini e Dickmann. Simile la mossa di Castori per il quale però il modulo sarà il 4-4-2: per la mediana dei romagnoli ecco Dalmonte, Schiavone, Kupisz e Di Noia.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA CREMONESE

Sarà sempre il 3-5-2 il modulo di riferimento del Perugia, che nel match al Curi punterà ancora sul duo in attacco Cerri-Di Carmine. Sarà invece il 4-3-1-2 per la probabile formazione grigiorossa, con davanti Piccolo e Scappini, mentre vedremo Castrovilli sulla trequarti.

