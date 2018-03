PRONOSTICI SERIE B / Quote e scommesse: focus su Avellino Parma (33^ giornata)

Pronostici Serie B: quote e scommesse della 33^ giornata della cadetteria. Sfida aperta al Rigamonti tra Brescia e Pescara: chi la favorita tra le due?.

29 marzo 2018 - agg. 29 marzo 2018, 9.34 Michela Colombo

Pronostici Serie B (LaPresse)

Tra i match più interessanti attesi questa sera per la 33^ giornata della Serie B spicca ovviamente la sfida tra Avellino e Parma: vediamo allora le quote date dalla snai alla vigilia del fischio d’inizio. Partendo dall’1x2 vediamo che il successo irpino è stato dato a 2.65, mentre la vittoria ducale è stata quotata a 2.75: pareggio invece fissato a 3.10. Per la doppia chance segnaliamo che il successo o il pari dell’Avellino ha meritato la quota di 1.40, mentre il successo o il pari del Parma è stato valutato a 1.43: successo chiaro di uno dei due club al triplice fischio finale dato invece a 1.30. Per il Gol No Gol va detto che il Si è stato dato a 1.80, mentre il No è stato elevato a 1.90. Per il risultato finale della partita della serie B con fattore a 2.5 ecco che l’Over è stato dato a 2.10, mentre l’Under è stato abbassato a 1.65.

PRONOSTICI SERIE B

Il campionato della Serie B torna in campo e lo fa con qualche giorno in anticipo vista pure la concomitanza con le festività pasquali. Ecco quindi che saranno il giovedi 29 e venerdi 29 marzo le giornate dedicate alla cadetteria, e per la precisione alla sua 33^ giornata. Prima però di vedere quote e pronostici stilati per queste partite, occorre vedere nel dettaglio che cosa ci propone il calendario ufficiale. Dopo l’anticipo tra Ascoli e Bari giocato ieri ecco che saranno ben 8 le partite che avranno inizio alle ore 20.30 e quindi Avellino-Parma, Brescia-Pescara, Carpi-Ternana, Cittadella-Spezia, Empoli-Salernitana, Entella-Palermo, Foggia-Pro Vercelli, e Frosinone-Venezia. Due quindi i posticipi e quindi Novara-Cesena attesa venerdi alle ore 19.00 e Perugia-Cremonese, prevista per le ore 21.00. Andiamo quindi a vedere che cosa ci dicono i pronostici stilati dalla nostra redazione per la 33^ giornata della Serie B.

PRONOSTICO AVELLINO PARMA

Benchè i ducali fuori casa non si sono spesso coperti di gloria, oggi il pronostico arride proprio al Parma, ospite dell’Avellino. Pesa per gli irpini uno stato di forma affatto eccellente

PRONOSTICO BRESCIA PESCARA

Appare senza dubbio complicato prevedere una vincitrice annunciata della sfida attesa al Rigamonti: sia Brescia che Pescara hanno rimediato ben poche soddisfazioni negli ultimi turni del campionato, e neppure i rispettivi piazzamenti in classifica potrebbero essere così significativi oggi in campo.

PRONOSTICO CARPI TERNANA

Nonostante il KO rimediato nel turno precedente della Serie B, i falconi non dovrebbero far fatica a superare in casa il fanalino di coda umbro. Attenzione però perchè la Ternana è di ritorno da un buon pari con il Frosinone.

PRONOSTICO CITTADELLA SPEZIA

Per classifica e fattore campo, oggi i granata dovrebbero avere qualcosa in più nello scontro con i liguri: va però detto che il Cittadella è di ritorno da alcuni risultati poco eccellenti, tra cui pure una sconfitta con il Venezia.

PRONOSTICO EMPOLI SALERNITANA

Benchè i granata rimangano un avversario ostico, pare che nulla possa fermare ora la capolista Empoli, sempre più in fuga verso la promozione.

PRONOSTICO ENTELLA PALERMO

Secondo la classifica della Serie B i favoriti oggi sarebbero i rosanero, ma i siciliani potrebbero comunque avere vita dura. Non va dimenticato che i liguri di Aglietti sono di ritorno da due pesanti successi di fila.

PRONOSTICO FOGGIA PRO VERCELLI

Secondo i numeri possiamo dire che il Foggia in casa difficilmente brilla: la sfida di oggi con la Pro Vercelli quindi potrebbe apparire ben dura, anche se i biancoscudati sono solo alla 20^ posizione della classifica.

PRONOSTICO FROSINONE VENEZIA

Sulla carta il colpaccio della squadra di Inzaghi non è impossibile: i canarini dopo tutto sono in fase calante visti i due pari e il KO rimediati negli ultimi 3 match della Serie B, ma la partita sarà tutt’altro che semplice.

PRONOSTICO NOVARA CESENA

Difficile individuare un pronostico del match: entrambi i club non brillano come stato di forma e i propri ruolini di marcia casalinghi/ trasferta non ci facilitano il compito.

PRONOSTICO PERUGIA CREMONESE

Nonostante il pari rimediato contro il Cesena, il Perugia rimane il favorito in campo nel posticipo: dalla parte dei grifoni, pure classifica e stato di forma oltre che il fattore campo.

