Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (33^ giornata)

Risultati Serie B: classifica aggiornata e diretta live score delle partite nella 33^ giornata della cadetteria. Occhio all'Empoli di Andreazzoli sempre più in fuga.

Complice le festività pasquali questa settimana il campionato della Serie B torna protagonista ma lo fa nella giornata di giovedi 29 marzo 2018: si giocheranno quindi oggi la gran parte dei match previsti nella 33^ giornata della cadetteria. Dopo il gustoso anticipo tra Ascoli e Bari che si è giocato ieri sera al Picchio ecco quindi che la seconda serie del campionato italiano torna in campo: sono infatti ben 8 le sfide attese oggi e per tutte il fischio d’inizio è stato già previsto per le ore 20.30. Vediamo quindi quali sono questi match, prima di fare un piccolo focus sull’attuale situazione della classifica della Serie B. Alle ore 20.30 quindi si accenderanno le partite Avellino-Parma, Brescia-Pescara e Carpi-Ternana, oltre che i match Cittadella-Spezia e Empoli-Salernitana. Attenzione poi anche agli incontri Entella-Palermo, Foggia-Pro Vercelli e Frosinone-Venezia, il cui fischio d’inizio sarà sempre previsto per le ore 20.30.

EMPOLI IN FUGA

Nonostante quanto accaduto nel match di anticipo della 33^ giornata della Serie B tra Ascoli e Bari, vediamo bene che al vertice della classifica della Serie B continua a resistere l’Empoli di Andreazzoli. Anzi i toscani paiono ben indirizzati verso la fuga visto che ora vantano ben 60 punti e un buon vantaggio sul Frosinone, secondo in classifica e fermo a quota 55 punti. Sempre vicino alle prime due contendenti al titolo il Palermo di Tedino, che però registra un distacco di ben 6 lunghezze sulla capolista Empoli. Un gradino indietro tutti gli altri club, che difficilmente potranno arrivare a insidiare i vertici della graduatoria, a meno di clamorose debacle da parte delle big. In corsa però rimangono Cittadella, Bari, Venezia, Perugia e Parma, mentre il Carpi, con la nona piazza difficilmente potrà puntare ad altro che un buon piazzamento visto che ora i falconi registrano a bilancio appena 44 punti. Grande lotta però anche ai bassofondi della classifica della Serie B: qui rimangono in piena zona rossa sia la Ternana, ferma a 27 punti, che Ascoli e Pro Vercelli che invece ne hanno 30.

RISULTATI SERIE B 33^ GIORNATA

Ore 20.30 Avellino-Parma

Ore 20.30 Brescia-Pescara

Ore 20.30 Carpi-Ternana

Ore 20.30 Cittadella-Spezia

Ore 20.30 Empoli-Salernitana

Ore 20.30 Entella-Palermo

Ore 20.30 Foggia-Pro Vercelli

Ore 20.30 Frosinone-Venezia

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 60

Frosinone 55

Palermo 54

Cittadella 50

Bari 50

Venezia 49

Perugia 47

Parma 47

Carpi 44

Spezia 42

Cremonese 41

Salernitana 41

Foggia 40

Pescara 37

Avellino 36

Novara 35

Entella 35

Brescia 34

Cesena 34

Pro Vercelli 30

Ascoli 30

Ternana 27

