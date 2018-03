Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score girone A (33^ giornata)

Risultati Serie C: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano per il girone A. Siamo arrivati alla 33^ giornata, in testa il Livorno precede il Siena

29 marzo 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie C, 33^ giornata girone A (Foto LaPresse)

Siamo arrivati ad un’altra giornata nella Serie C 2017-2018: giovedì 29 marzo, a partire dalle ore 16:30 e fin verso le 22:30 circa assisteremo alle partite del girone A, che saranno otto (Arzachena-Prato si giocherà venerdì) e che sono valide per la 33^ giornata. Siamo sempre più vicini dunque alla fine della stagione regolare, ma ancora piuttosto distanti dalla soluzione dell’enigma: quali squadre raggiungeranno i playoff, quali giocheranno i playout e soprattutto quale otterrà la promozione diretta in Serie B? Il programma del turno prevede alle ore 16:30 Gavorrano-Cuneo e Pro Piacenza-Arezzo; alle ore 18:30 si giocano Alessandria-Lucchese, Carrarese-Piacenza, Giana Erminio-Pisa e Pistoiese-Viterbese, mentre alle ore 20:30 il calendario si chiuderà con Livorno-Monza e Pontedera-Siena.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C GIRONE A



LA SITUAZIONE

Dell’Alessandria abbiamo parlato diffusamente nelle scorse giornate: a Olbia un’altra vittoria per i grigi che puntano con decisione a quello che potrebbe essere un incredibile terzo posto. Oggi Michele Marcolini, dovesse battere la Lucchese, si troverebbe a 3 punti dal Pisa che affronta la Giana Erminio in trasferta e che al momento ha due partite in più; ancora più vicina la Viterbese che però ha una sola gara in più dell’Alessandria, e che oggi proverà a riscattare la sconfitta di sabato sul campo della Pistoiese che continua a inseguire i playoff. Il Livorno sembra essersi ripreso e ha confermato i due punti di vantaggio sul Siena: Robur impegnata a Pontedera e amaranto che invece ospitano un Monza che ha vinto due delle ultime tre partite, potrebbe comunque esserci la possibilità di volare a +5 con una partita in meno, e a quel punto le mani sulla promozione diretta la cui corsa ormai riguarda soltanto queste due squadre.

In coda invece il Prato è condannato ai playout, anche aritmeticamente o quasi: dovrebbe recuperare 15 punti per evitarli ma deve giocare ancora sette partite, il che significa che perdendo domani contro l’Arzachena (la squadra da puntare) gli spareggi per non retrocedere sarebbero ufficiali. Ci crede ancora il Gavorrano, reduce da un altro pareggio e in striscia positiva: la strada è lunga (-8 e una partita in più rispetto all’Arzachena) e dunque bisogna chiedere una mano agli isolani, intanto però già oggi potrebbe arrivare il sorpasso ai danni del Cuneo che gli fa visita. La posizione dell’Arezzo è ormai compromessa dopo gli ulteriori 6 punti di penalizzazione; il Pontedera e la Pistoiese si possono considerare salve, ma forse lo stesso si può dire della Lucchese (e dunque anche dell’Arzachena e della Pro Piacenza) pur se ha giocato tre partite in più dell’Arezzo, cosa che può influire.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA GIRONE A

ore 16:30 Gavorrano-Cuneo

ore 16:30 Pro Piacenza-Arezzo

ore 18:30 Alessandria-Lucchese

ore 18:30 Carrarese-Piacenza

ore 18:30 Giana Erminio-Pisa

ore 18:30 Pistoiese-Viterbese

ore 20:30 Livorno-Monza

ore 20:30 Pontedera-Siena

CLASSIFICA GIRONE A

Livorno 60

Siena 58

Pisa 52

Viterbese 50

Alessandria, Carrarese 46

Monza 42

Giana Erminio 41

Piacenza 40

Olbia 39

Pistoiese, Pontedera 36

Pro Piacenza, Lucchese, Arzachena 35

Cuneo 28

Gavorrano 27

Arezzo (-9) 23

Prato 20

© Riproduzione Riservata.