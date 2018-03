Video/ Ascoli Bari (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 33^ giornata)

Video Ascoli Bari (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita valida nella 33^ giornata di Serie B. Al Picchio basta la rete di Buzzegodi firmata al 3'.

29 marzo 2018 Marco Guido

Video Ascoli Bari (LaPresse)

L'Ascoli sorprende il favorito Bari riuscendo a vincere per 1 a 0 grazie ad una rete realizzata dopo soli tre minuti da Buzzegoli che con una potente conclusione da fuori area è riuscito a regalare tre pesanti punti ai marchigiani che abbandonano così il penultimo posto in graduatoria, il Bari invece resta bloccato in quinta posizione a quota cinquanta punti. Iniziano subito fortissimo i padroni di casa che riescono a sbloccare il punteggio già al 3' quando Buzzegoli ha insaccato con un gran tiro da fuori area che si è infilato imparabilmente vicino al palo. Nonostante la reazione tentata dagli ospiti, sono stati i marchigiani a sfiorare il raddoppio al 12' quando Varela, dopo aver bruciato sullo scatto Marrone, ha tentato un diagonale rasoterra che è uscito di pochissimo fuori dal palo lontano. Al 21' un erroraccio di Empereur che ha sbagliato il completamente il retropassaggio ha permesso a Monachello di involarsi verso l'area di rigore dove ha tentato un fiacco diagonale che è uscito ampiamente fuori. I pugliesi riescono finalmente ad affacciarsi in area al 26' con Nenè, il cui potente diagonale è stato però prontamente respinto dall'attento Agazzi. Al 36' ancora Bari con Anderson che ha tentato un tiro a giro da fuori area che è uscito di pochissimo fuori dallo specchio, non passa nemmeno un minuto e al 37' il protagonista è stato ancora il portiere di casa che è riuscito a bloccare con una provvidenziale uscita bassa Improta ottimamente lanciato in area da Cissè. Due minuti dopo però al 38' è stato l'Ascoli a rendersi pericoloso con un perfetto contropiede gestito da Martinho che ha permesso a Monachello di concludere ma il suo tiro è stato respinto da Micai. Dopo quattro minuti di recupero si è così conclusa la prima frazione di gioco che vede a sorpresa avanti i padroni di casa grazie al gol realizzato in apertura da Buzzegoli.

LA RIPRESA

La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiduciai ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. A rendersi pericolosi sono subito i padroni di casa al 55' che riescono a sfondare sulla sinistra col velocissimo Varela che ha crossato per Monachello la cui deviazione di prima intenzione è stata smorzata da Marrone e bloccata da Micai. Al 56' arriva la prima sostituzione: D'Urso ha preso il posto di Martinho. Al 58' altri due cambi, uno per parte con Clemenza e Galano che hanno rilevato rispettivamente Varela e Henderson. Al 65' mister Grosso decide di giocarsi la carta Iolacono che è subentrato al deludente Nenè. Il Bari ha il predominio territoriale del campo ma non riesce a sfondare in area di rigore e così a provarci è Petriccione da quasi venticinque metri costringendo Agazzi ad una complicata respinta in tuffo. Al 75' arriva anche il momento di Kozak che entra al posto di Improta. La pressione dei pugliesi riesce solamente a produrre un pericolo all'83' quando sulla punizione calciata dalla trequarti da Iocolano che Gigliotti è riuscito ad allontanare in qualche modo praticamente sulla linea di porta. Prima del triplice fischio di chiusura, a sfiorare il gol però è stato l'Ascoli con D'Urso il cui tentativo da fuori area troppo centrale è stato però controllato con sicurezza dall'estremo difensore ospite. E così dopo quattro minuti di recupero si è così conclusa questa sfida che ha regalato tre pesantissimi punti all'Ascoli che, dopo aver trovato l'immediato vantaggio con Buzzegoli, è riuscita a difendere con estremo ordine il prezioso gol del centrocampista che consente alla squadra di Cosmi di avvicinare sensibilmente la zona salvezza.

CLICCA QUI PER IL VIDEO ASCOLI BARI (1-0): HIGHLIGHTS E GOL (da video.sky)

© Riproduzione Riservata.