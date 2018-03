Video/ Busto Arsizio Monza (3-0): highlights della partita (Serie A1, play off quarti)

Video Busto Arsizio Monza (risultato finale 3-0): highlights della partita, decisiva gara 3 dei quarti di finale play off scudetto per la Serie A1. Le farfalle volano in semifinale.

29 marzo 2018 Marco Guido

La formazione di Busto Arsizio (da sito ufficiale, foto di Gabriele Alemani)

La Yamamay Busto Arsizio conquista le semifinali dei playoff scudetto sconfiggendo con un netto 3 a 0 in gara 3 una Monza che stasera ha deluso le attese visto che non è riuscita nemmeno a sfruttare l'infortunio accusato nel finale di secondo set dalla stella di casa, la Diouf. Partono decisamente meglio le ospiti che riescono a sfruttare al meglio i tanti errori delle padroni di casa riuscendo così ad allungare fino al 2-6 che costringe il coach di casa ad affidarsi ad un time-out; dopo la sosta, però le padrone di casa riescono ad accorciare sfruttando al meglio il turno di battuta della Berti, ad accorciare fino al 7-8 e a trovare la parità a quota 10-10. La Yamamay però non si accontenta e grazie ad una immarcabile Diouf riesce anche ad allungare fino al 19-14 che costringe il coach ospite a rifugiarsi in un time-out che però non cambia l'andamento del set che viene chiuso sul 25-16 con una precisa schiacciata lungo-line della Gennari.

IL SECONDO SET

Il secondo parziale inizia all'insegna del grande equilibrio che dura fino al 9-9 quando la Bartsch con due diagonali consecutivi riescono a portare avanti Busto fino al 12-9 che costringe il tecnico di Monza ad affidarsi ad un time-out che anche questa volta non riesce a cambiare le sorti del set visto che le farfalle riescono a portarsi velocemente grazie alla solita Diouf sul 21-16 quando la stella di casa però, dopo aver realizzato l'ennesimo punto, ad arrendersi ad un brutto infortunio nella zona lombare. Al posto della riccioluta attaccante, entra la Piani che aiuta le sue compagne a chiudere il set sul 25-19 grazie alle decisive schiacciate della Gennari. Quando ci si attendeva una reazione delle brianzole, vista la delicatezza del momento e l'infortunio della Diouf, invece l'ultimo set viene inziato alla grande dalla Yamamay che grazie alla Piani e a due muri della Orro riesce ad allungare immediatamente fino al 5-0. Nonostante i tentativi dell'allenatore ospite, Monza non riesce a reagire e cade malamente sotto i potenti colpi delle farfalle che vengono trascinate dalla Orro, dalla Berti e dalla Gennari riuscendo a chiudere senza troppa fatica sul 25-17 grazie al punto finale firmato dalla Stufi. Così Busto Arsizio conquista la semifinale dei playoff dove affronteranno la favoritissima Novara dopo una gara praticamente perfetta nella quale sono riusciti grazie al gruppo anche a sopperire alla pesante perdita della Diouf e riuscendo così ad eliminare una Monza che stasera ha deluso le attese vista la prova delle ragazze che hanno dimostrato di aver subito molto la pesante sconfitta incassata in casa in gara-2.

© Riproduzione Riservata.