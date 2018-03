Akragas Lecce/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Akragas-Lecce: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C, un testa-coda in piena regola.

03 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Akragas-Lecce, LaPresse

Akragas-Lecce, allo stadio Esseneto, è una partita che viene diretta dal signor Marchetti di Ostia Lido, si gioca sabato 3 marzo alle ore 14.30 e rientra nel programma della ventottesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 (girone C). Dopo una lunghissima imbattibilità, il Lecce ha subito la settimana scorsa la sua seconda sconfitta in campionato, facendosi sorprendere in casa dalla Juve Stabia. Si è trattato peraltro del primo ko interno per i salentini, che finora avevano perso solamente a inizio stagione nella trasferta di Catania. Restano sette i punti di vantaggio sul Catania secondo e nove quelli sul Trapani terzo, in una classifica che vede però ora la squadra allenata da Fabio Liverani aver disputato una partita in più rispetto alle dirette concorrenti.

La classifica si può dunque ulteriormente accorciare ed il Lecce è chiamato a non perdere altri punti in quello che sarà un vero e proprio testacoda nel girone C di Serie C, visto che quarantacinque punti più sotto l'Akragas sembra ormai alla deriva, destinato quasi sicuramente alla retrocessione diretta visto che al momento sono dodici i punti di distacco dal penultimo posto. La formazione siciliana potrebbe ancora ridurre le distanze e guadagnarsi il diritto di disputare i play out, ma la stagione sembra davvero maledetta tra problemi societari insormontabili e risultati che non riescono ad arrivare, con l'Akragas che pur combattendo ha perso con il punteggio di due a uno anche nell'ultima trasferta contro il Bisceglie.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match tra l'Akragas e il Lecce non sarà trasmesso in diretta tv sui canali free o pay, ma esclusivamente in diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito elevensports.it, oppure per gli utenti che acquisteranno sul portale il match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI AKRAGAS LECCE

Le probabili formazioni dell'incontro che si disputerà presso lo stadio De Simone di Siracusa, visto che l'Akragas non può giocare le partite interne all'Esseneto di Agrigento. Padroni di casa schierati con Vono in porta e una difesa a tre con Mileto, Pisani e Danese schierati da primo minuto Carrotta, Bramati e Sanseverino si muoveranno per vie centrali nella zona di centrocampo, mentre l'esterno di fascia destra sarà Scrugli e l'esterno di fascia sinistra Pastore. In attacco, lo sloveno Zibert si muoverà da trequartista, di supporto a Moreo che sarà confermato come unica punta di ruolo della formazione siciliana. Dall'altra parte il Lecce risponderà con Perucchini in porta, Lepore schierato in posizione di terzino destro e Di Matteo schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Marino e Cosenza saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio ad Arrigoni, Mancosu ed Armellino, mentre il tridente offensivo sarà composto dal portoghese Ferreira, da Saraniti e da Di Piazza.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

L'Akragas scenderà in campo schierato con un 3-5-1-1, mentre non cambierà il modulo scelto dal Lecce che confermerà il suo 4-3-1-2. All'andata si è fatto registrare un risultato a sorpresa, visto che l'Akragas ha fermato sullo zero a zero interno il Lecce allo stadio Via del Mare. I salentini hanno vinto invece l'ultimo precedente disputato con l'Akragas ospitante, due a zero il 29 dicembre 2016 con le reti di Caturano e Pacilli siglate entrambe nella seconda frazione di gioco.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna quotata 6.50 da Bwin, l'eventuale pareggio proposto ad una quota di 4.10 sempre da Bwin, mentre la vittoria in trasferta viene offerta ad una quota di 1.40 da William Hill.

© Riproduzione Riservata.