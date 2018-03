Andria-Reggina/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Andria-Reggina: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma sabato 3 marzo 2018.

03 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Andria-Reggina, LaPresse

Andria-Reggina, diretta dal signor Zanonato di Vicenza, sabato 3 marzo 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della ventottesima giornata del campionato di Serie C, nel girone C. Delicata sfida salvezza tra Andria e Reggina, con i pugliesi che hanno vinto domenica scorsa un altro fondamentale scontro diretto contro la Paganese, battuta di misura con un gol di Longo a cinque minuti dal novantesimo e agganciata a quota ventitré punti in classifica, dove si trova anche il Fondi. Questo gruppo di squadre al momento si gioca i play out e rincorre proprio la Reggina al momento cinque punti avanti. I calabresi nell'ultimo turno disputato in campionato si sono fatti sorprendere in casa dal Trapani, interrompendo una serie di quattro pareggi consecutivi che erano stati a loro volta preceduti da due vittorie. In tutto, sei risultati utili di fila che avevano dato un po' di respiro agli amaranto.

Ma la situazione di classifica non è ancora tranquilla per i calabresi, costretti a non perdere ulteriore terreno: perdere ad Andria significherebbe farsi risucchiare di nuovo nella zona calda della classifica, dove comunque le sorti saranno decise anche dal cammino dell'Akragas, che restando staccato all'ultimo posto potrebbe retrocedere direttamente e dunque ridurre ad un solo play out la disputa degli spareggi salvezza. Di sicuro, gli scontri diretti come quello tra Andria e Reggina saranno fondamentali per le squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Andria Reggina non sarà trasmesso in diretta tv sui canali free o pay, ma solo in diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito elevensports.it, oppure per gli utenti che acquisteranno sul portale il match come evento singolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ANDRIA REGGINA

Le probabili formazioni che si troveranno di fronte allo stadio Degli Ulivi di Andria: padroni di casa schierati con Maurantonio in porta e una difesa a tre con Celli, Quinto e Abruzzese. A centrocampo mancherà lo squalificato Piccinni, in conseguenza della doppia ammonizione ed espulsione subita nella trasferta di Pagani. Al suo posto giocherà Lattanzio al fianco di Esposito e Di Cosmo, mentre Tiritiello sarà l'esterno laterale di destra e Lancini l'esterno laterale di sinistra. In attacco, confermato il tandem Croce-Longo. Risponderà la Reggina con Auriletto, Pasqualoni e Gatti schierati dal primo minuto nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Cucchietti. Castiglia, Provenzano e Marino saranno i centrali di centrocampo, mentre Armeno sarà schierato come esterno laterale mancino e il montenegrino Hadziosmanovic giocherà invece sulla fascia destra. Tulissi avrà compiti da trequartista a sostegno dell'unica punta di ruolo degli amaranto, Bianchimano.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli molto simili nella sfida tattica tra Andria e Reggina, con i padroni di casa schierati con un 3-5-2 e gli ospiti con un 3-5-1-1. Nel match d'andata i calabresi hanno avuto la meglio sui pugliesi con un secco due a zero firmato dalle reti di Bianchimano e Di Filippo, mentre il 30 aprile 2017 l'ultimo precedente ad Andria è finito uno a uno con i rigori di Berardino e Kosnic che hanno fissato il risultato nei minuti di recupero.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna quotata 2.30 da William Hill, l'eventuale pareggio proposto ad una quota di 3.00 da Bet365, mentre la vittoria in trasferta viene offerta ad una quota di 3.25 da Bwin. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati, Unibet propone rispettivamente a 2.70 e 1.41 le quote per l'over 2.5 e l'under 2.5.

