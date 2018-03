Ascoli Salernitana/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Ascoli Salernitana verrà diretta dal signor Nasca; è una delle partite che animano la ventinovesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018 e si gioca alle ore 15:00 di sabato 3 marzo. Le due squadre tornano in campo dopo il turno infrasettimanale: entrambe sono riuscite a scendere in campo nonostante le avverse condizioni meteo, la Salernitana ha disputato l’anticipo del lunedì sera e dunque ha avuto un giorno in più per preparare questa sfida. Entrambe hanno perso, entrambe vanno a caccia di punti: l’Ascoli, penultimo in classifica, ha mostrato segnali di risveglio ma sarebbe ancora retrocesso e dunque deve mettere punti in cascina, mentre i campani che sognavano addirittura i playoff rischiano ora di vedersi coinvolti nella zona playout, che si sta davvero avvicinando. La vittoria è un obbligo da una parte e dall’altra: giocando in casa, i marchigiani hanno minori alibi e devono per forza giocare per i tre punti, senza fare calcoli o disputare una partita di attesa e ripartenza.

Ascoli Salernitana è un’esclusiva in diretta tv riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: il canale è Sky Calcio 7, con codice d’acquisto 413496 per chi non avesse sottoscritto il Pacchetto Calcio e volesse acquistare il singolo evento. Ovviamente ci sarà la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche che su Sky Sport 1 c’è il programma Diretta Gol Serie B, che in tempo reale trasmette da tutti i campi collegati, che si passeranno costantemente la linea, le fasi salienti, gli highlights e le reti delle partite del campionato cadetto.

Serse Cosmi e Stefano Colantuono sono due allenatori di grande esperienza: il primo ha portato in Serie A il Genoa (promozione poi revocata), ha giocato la Coppa Uefa con il Perugia e fatto una miracolosa finale playoff con il Trapani. Il secondo la finale per salire in Serie A l’ha fatta proprio sulla panchina degli umbri, poi ha portato l’Atalanta alla promozione per due volte, guidandola anche a ottimi campionati di Serie A. Oggi però guidano due realtà in una situazione difficile; arrivati in corsa, stanno provando a uscire dalle secche. Cosmi ha già vinto tre partite (due fuori casa) ma in mezzo ha infilato cinque sconfitte, e nonostante una squadra che gioca bene l’assetto difensivo è ancora troppo debole come hanno dimostrato i quattro gol incassati dal Palermo martedì sera. La Salernitana non vince da sei partite: quattro di queste sono state perse. Il dato che preoccupa maggiormente i campani è quello relativo ai gol segnati: da quello - peraltro inutile - di Mattia Sprocati contro il Carpi sono passati 405 minuti, decisamente troppi per pensare di fare un passo avanti in classifica e salvarsi agevolmente. Per entrambe potremmo dire che la giornata è utile per provare a rifiatare; magari alla Salernitana starebbe anche bene il pareggio, ma l’atteggiamento dovrà per forza di cose essere quello di una squadra che vuole vincere a tutti i costi.

Difficile immaginare in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre. Cosmi dovrebbe comunque insistere con la solita squadra, che sta dimostrando di funzionare: dunque una difesa con Padella e Gigliotti insieme a De Santis e a protezione di Lanni, Mogos e Martinho a spingere sulle corsie con Buzzegoli in cabina di regia, affiancato da Tommaso Bianchi (in gol martedì sera e Franck Kanouté. Davanti giocherà sicuramente Clemenza; potrebbe trovare spazio uno tra Simone Ganz e Ignacio Lores Varela (in ballottaggio anche con Martinho). La Salernitana si dispone con il 4-3-3, nel quale potrebbe fare comodo l’esperienza di Rosina (eventualmente al posto di Di Roberto) ma anche la capacità di segnare di Bocalon, che potrebbe essere mandato in campo da prima punta. Confermato Sprocati, in mediana invece uno tra Minala e Matteo Ricci potrebbe lasciare il posto a Kiyine, mentre Zito appare viaggiare verso la conferma. L’assetto difensivo potrebbe prevedere il rientro di Luigi Vitale (a sinistra) al posto di Monaco, con Pucino a destra e la coppia centrale, davanti a Radunovic, formata da Schiavi e Casasola.

Per Ascoli Salernitana il pronostico emesso dall’agenzia di scommesse Snai non è troppo chiaro: meglio, dice che i padroni di casa sono favoriti ma con quote che sono vicine tra loro. Il segno 1 che identifica la vittoria dell’Ascoli vale 2,40 contro il 3,05 assegnato all’affermazione esterna della Salernitana; dunque non c’è una squadra che parta nettamente in vantaggio rispetto all’altra. Per il pareggio dovrete giocare il segno X: dovesse andare così, il vostro guadagno sulla partita dello stadio Del Duca sarebbe di 3,10 volte la cifra che avrete deciso di investire.

