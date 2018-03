Bergamo Scandicci/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Serie A1)

Diretta Bergamo Scandicci: info tv e streaming video. Le orobiche tornano in casa non disperando di trovare punti pesanti in ottica play off contro le fiorentine.

03 marzo 2018 Michela Colombo

La formazione di Scandicci (da sito ufficiale)

Bergamo-Scandicci, diretta dagli arbitri Mariano Gasparro e Armando Simbari, è la partita di volley femminile in programma oggi sabato 3 marzo al Pala Norda: fischio d’inizio atteso per le ore 20.30. Davvero gustoso questo anticipo della 21^ giornata del Campionato della Serie A1: in palio infatti vi sono punti più che pesanti specie per le orobiche che aspirano a un posto nella top eight valida per i play off scudetto. L’impresa in casa di Stefano Micoli pare più che disperata, contando che oltre a questo turno manca una sola giornata nella regular season, ma mai come oggi la fortuna potrebbe aiutare gli audaci.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita di volley tra Bergamo e Scandicci sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi alle ore 20.30 al canale rai sport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Non dimentichiamo poi le opportunità del portale Raiplay, che offrirà la visione del match al pala Norda in diretta streaming video gratuita.

IL CONTESTO

Come abbiamo detto l’impresa di Bergamo potrebbe venir facilmente considerata come disperata: Bergamo con appena due match ancora da disputare vanta appena la decima posizione in classifica con solo 18 punti a bilancio. E' quindi ben lungo il cammino della squadra di Micoli verso le prime otto posizioni, le uniche che garantiscono un posto ai prossimi play off scudetto. Non per questo però le orobiche oggi non ci proveranno comunque benchè sulla carta lo scontro appaia impari, specie dopo il KO rimediato pochi giorni fa con Filottrano. Di tutt’altro genere invece i numeri registrati da Scandicci in stagione: per le fiorentine, nonostante qualche scivolone, il posto ai play off scudetto è più che assicurato. La formazione toscana infatti vanta alla vigilia della 21^ giornata ben 45 punti la terza posizione in classifica: le due vittorie ottenute nelle ultime due giornate poi segnalano bene l’ottimo stato di forma della squadra di Carlo Parisi.

© Riproduzione Riservata.