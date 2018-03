Brook vs Rabchenko/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Boxe, Superwelter)

Diretta Brook vs Rabchenko boxe, info streaming video e tv: orario e risultato live del match in programma stasera a Sheffield per i pesi superwelter.

03 marzo 2018 Mauro Mantegazza

(LaPresse - repertorio)

Ci attende una serata di grande boxe dalle ore 20.30 italiane presso la Sheffield Arena, palazzetto naturalmente di Sheffield, celebre città dell’Inghilterra. Il piatto forte della sessione sarà il match Kell Brook vs Sergey Rabchenko: per il padrone di casa britannico Kell Brook si tratterà del debutto nella categoria dei pesi superwelter contro l'ex-campione europeo e Silver Wbc, il bielorusso Sergey Rabchenko. Il programma della sessione di questa sera a Sheffield prevede comunque, oltre a Brook vs Rabchenko sulla distanza dei dodici round, anche Gamal Yafai vs Gavin McDonnell per il WBC International supergallo, Lenroy Thomas vs Dave Allen per il Commonwealth pesi massimi e Kid Galahad vs Irving Berry pesi piuma. Ricordiamo anche i record dei due pugili del match principale: per Brook 36-2 con 25 successi per KO, Rabchenko risponde con un 29-2 di cui 22 KO.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH DI BOXE

Kell Brook vs Sergey Rabchenko sarà visibile questa sera in diretta tv su Fox Sports Plus (canale numero 205 della piattaforma satellitare Sky) con il racconto di Mario Giambuzzi e il commento tecnico di Alessandro Duran, naturalmente all’interno della trasmissione della sessione, che avrà inizio alle ore 20.30. Tutti gli abbonati Sky che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora dell’incontro potranno seguire il match anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go. Ricordiamo infine che le repliche della riunione organizzata da Matchroom saranno domenica 4 marzo alle ore 12.00 e alle 22.15 su Fox Sports Plus.

