CONSIGLI FANTACALCIO/ 27.ma giornata Serie A: quali giocatori schierare e quali lasciare in panchina?

Consigli Fantacalcio 27.ma giornata Serie A: giocatori da schierare e da lasciare in panchina. Juventus senza Higuain, in Benevento-Verona difese osservate speciali

03 marzo 2018 Fabio Belli

Volete consigli per il fantacalcio? La ventisettesima giornata di Serie A 2017-18 è alle porte ed è arrivato il momento di schierare la formazione per il fantacalcio. Per ogni match in programma vedremo quali sono i giocatori che valga la pena schierare e quali, invece, lasciare in panchina.

SPAL-BOLOGNA

Il centravanti estense Mirco Antenucci sta attraversando un ottimo momento di forma ed è stato decisivo nello scontro diretto contro il Crotone. Vi sconsigliamo di schierare il portiere della squadra di Semplici, Meret, poiché la Spal ha proprio nella difesa il suo principale punto debole. Da tenere d'occhio Pulgar che quando è in giornata può fare la differenza; Mattia Destro non è più il promettente attaccante di qualche anno fa ma un certo numero di gol a campionato li garantisce sempre. Tra le due difese, quella che dà qualche sicurezza in più è sicuramente quella di Donadoni.

LAZIO-JUVENTUS

Chi ha Buffon al Fantacalcio ha il dovere tassativo di schierarlo, poiché nelle 18 gare ufficiali i bianconeri hanno incassato solamente tre gol, mentre Strakosha è da tenere in panchina visto che i biancocelesti quasi sempre almeno una rete agli avversari la concedono a ogni partita. La sorpresa potrebbe essere Douglas Costa che già all'andata aveva segnato alla squadra di Simone Inzaghi, mentre Ciro Immobile quest'anno ha già punito per quattro volte la vecchia Signora e intenderà farlo nuovamente, Rugani e Chiellini permettendo. La difesa di Allegri da qualche tempo è tornata a essere impenetrabile.

NAPOLI-ROMA

Cengiz Under sta dimostrando di poter vincere da solo le partite e usarlo al fantacalcio potrebbe essere molto redditizio, Alisson è uno dei migliori portieri della Serie A ma se il tridente d'attacco dei partenopei sarà lo stesso ammirato lunedì scorso contro il Cagliari è impensabile che l'estremo difensore brasiliano mantenga il clean sheet. Mario Rui vuole continuare a stupire e dimostrare a Sarri che sulle corsie esterne può contare non solo su Hysaj e Ghoulam (fuori uso fino al termine della stagione). Più di Dzeko, l'attaccante a cui aggrapparsi per i gol è senz'altro Dries Mertens.

GENOA-CAGLIARI

La squadra di Ballardini subisce poco, pertanto un portiere come Perin è l'ideale per il fantacalcio, dopo i cinque gol presi dal Napoli non è il caso di schierare Cragno. Pandev sta attraversando un ottimo momento ma Han può essere la sorpresa, Pavoletti invece il modo di lasciare il segno lo trova quasi sempre.

ATALANTA-SAMPDORIA

Fabio Quagliarella è il classico giocatore che fa le gioie di chi lo schiera al fantacalcio: prestazioni sempre eccellenti e tanti gol, mai come quest'anno. Preferibilmente non schierare i due portieri Berisha e Viviano che hanno avuto qualche passaggio a vuoto, Caprari può essere invece il jolly di Giampaolo.

BENEVENTO-VERONA

Le due squadre in fase difensiva lasciano molto a desiderare, pertanto Puggioni e Nicolas non sono indicati per il fantacalcio. Nelle fila degli scaligeri Kean è l'unico in grado di poterla buttare dentro, Brignola vuole continuare a stupire in positivo.

CHIEVO-SASSUOLO

Entrambe le squadre non stanno attraversando un buon momento, anzi: difese vulnerabili e attacchi deboli (dunque no a Sorrentino e Consigli), per i gol l'unico su cui puntare sembrerebbe Babacar, nelle fila dei clivensi da tenere d'occhio Castro.

TORINO-CROTONE

Contro il Crotone vorrà sicuramente sbloccarsi Andrea Belotti, protagonista sin qui di un'annata problematica con pochi gol ma la voglia di riscatto del Gallo dovrebbe bastare per convincervi a schierarlo. Mandragora ha dimostrato di essere il giocatore di maggior talento del Crotone e non a caso è in orbita Juventus. Uno tra Iago Falque e Niang sarà il jolly che Mazzarri pescherà nel momento opportuno.

UDINESE-FIORENTINA

Federico Chiesa è sicuramente uno dei migliori nelle fila dei viola, per i gol la scelta ricade su Simeone oppure Maxi Lopez. Barak può garantirvi un punteggio alto, evitate se possibile di fare affidamento sui portieri Bizzarri e Sportiello, che raramente hanno chiuso la gara con la porta inviolata.

MILAN-INTER

Visto il periodo che stanno attraversando le due squadre, è preferibile schierare Donnarumma anziché Handanovic, Mauro Icardi torna in campo e sicuramente vorrà gonfiare la rete e riportare la sua squadra alla vittoria. Suso è il giocatore con più qualità tecnica nei rossoneri e in passato ha dimostrato di poter spaccare le partite, tenete Biglia in panchina che nei big match ha sempre sofferto la personalità degli avversari.

