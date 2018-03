Carrarese Giana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Carrarese-Giana Erminio: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma allo Stadio dei Marmi.

03 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Carrarese-Giana Erminio, LaPresse

Carrarese-Giana Erminio, che sarà diretta dal signor Andreini di Forlì, va in scena sabato 3 marzo alle ore 14.30 ed è una delle sfide del programma della ventottesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018, nel girone A. La Carrarese ha riposato nell'ultimo turno di campionato, ma il quattro a zero casalingo rifilato al prato prima della sosta ha messo in luce una formazione in salute, capace di insediarsi in pianta stabile in zona play off, come dimostra il settimo posto attualmente occupato, ma con una partita in meno rispetto alle altre dirette concorrenti. Ben altro rendimento rispetto alle ultime stagioni in cui spesso e volentieri gli apuani si erano trovati invischiati nella lotta per non retrocedere.

Dall'altra parte, il Giana Erminio dopo l'ultimo pareggio di Pistoia è riuscito a compiere un altro passettino per restare agganciato al gruppo in lotta per l'accesso ai play off, ma la formazione di Gorgonzola non vince da oltre un mese, dal match interno contro il Pontedera, ed è riuscito ad ottenere solo tre punti, frutto di tre pareggi, negli ultimi quattro impegni di campionato. Carrarese e Giana Erminio sono comunque separate da un solo punto in classifica e il match si prospetta estremamente equilibrato.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match non sarà trasmesso in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito elevensports.it, oppure per coloro che acquisteranno sul portale il match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE GIANA

Le probabili formazioni che si affronteranno allo Stadio dei Marmi di Carrara. I padroni di casa della Carrarese scenderanno in campo con Borra in porta, Murolo sull'out difensivo di destra e Coralli sull'out difensivo di sinistra, mentre i centrali di difesa saranno Rosaia e Tentoni. Anche la linea di centrocampo sarà a quattro, schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Tortori, Benedetti, Cais e Bentivegna. In attacco, sarà confermato il tandem composto da Ricci e Possenti. Risponderà il Giana Erminio con Sanchez in porta, Perico impiegato in posizione di terzino destro e Foglio impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre il nigeriano Bonalumi e Montesano giocheranno al centro della retroguardia. A centrocampo, la fascia destra sarà affidata a Chiarello, mentre Iovine sarà l'esterno laterale mancino. Per vie centrali invece si muoveranno Degeri e Marotta, con il ghanese Okyere che sarà confermato come trequartista alle spalle dell'unica punta di ruolo, Bruno.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli a confronto saranno il 4-4-2 della Carrarese opposto al 4-4-1-1 del Giana Erminio. Il match d'andata di questo campionato, disputato a Gorgonzola, è terminato con il punteggio di due a due, in gol Bruno e Perna per il Giana Erminio, con la Carrarese che aveva momentaneamente ribaltato il risultato grazie alle reti di Bentivegna e Vassallo. Vittoria a valanga del Giana Erminio nell'ultimo precedente disputato in Toscana il 23 dicembre del 2016, poker lombardo firmato da Marotta (doppietta), Pinardi e Ferrari, tutte reti realizzate nell'ultimo quarto d'ora di gara.

QUOTE E PRONOSTICI

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna quotata 2.05 da William Hill, l'eventuale pareggio proposto ad una quota di 3.50 da Bet365, mentre la vittoria in trasferta viene offerta ad una quota di 3.50 da Bwin. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati, Unibet propone rispettivamente a 1.96 e 1.75 le quote per l'over 2.5 e l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.