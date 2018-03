Catania Siracusa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Catania-Siracusa: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma allo stadio Massimino.

03 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Catania-Siracusa, LaPresse

Catania-Siracusa sarà diretta dal signor Schirru di Nichelino; si gioca sabato 3 marzo alle ore 16.30 e sarà un importante derby siciliano nel programma nella ventottesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018, nel girone C. I cinque gol incassati a Monopoli prima del turno di riposo avevano fatto molto rumore nell'ambiente catanese, e avevano portato ad un esonero praticamente annunciato dell'allenatore Cristiano Lucarelli. Dopo una pausa di riflessione, il club etneo ha deciso però di rinnovare la fiducia al tecnico, che ora proverà a ripartire anche in virtù della possibilità di ridurre a quattro i punti di distacco dalla vetta, considerando che il Lecce mentre il Catania riposava è scivolato in casa contro la Juve Stabia.

Il Siracusa dall'altra parte dopo la sconfitta di Matera che aveva provocato non poco malumore tra i tifosi per l'ennesimo salto di qualità fallito dalla squadra allenata da Bianco, ha saputo riscattarsi nello scontro interno contro l'altra outsider Monopoli. Tre a zero il risultato finale per gli aretusei, che sono andati in gol con Bernardo, Parisi ed un'autorete di Scoppa. In classifica il Siracusa ha potuto così difendere il quarto posto dall'assalto del Rende, anche se al momento i calabresi hanno disputato una partita in meno e premono con grande determinazione in classifica. Lo scontro col Catania dirà se i siracusani potranno davvero ambire a coltivare il sogno Serie B, magari attraverso i play off.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Catania Siracusa non sarà trasmesso in diretta tv sui canali free o pay, ma esclusivamente in diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito elevensports.it, oppure per gli utenti che acquisteranno sul portale il match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA SIRACUSA

Allo stadio Massimino di Catania scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa etnei schierati con Pisseri in porta e una difesa a tre composta dal croato Bogdan, Aya e Tedeschi. A centrocampo spazio a Lodi, Fornito e Rizzo, mentre lo sloveno Barisic avrà il compito di muoversi sulla fascia destra e Porcino sarà invece l'esterno laterale mancino. In attacco, al fianco di Curiale si muoverà Mazzarani. Risponderà il Siracusa con Tomei tra i pali alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata rispettivamente dalla fascia destra alla fascia sinistra con Daffara, Altonelli, Giordano e Liotti. L'argentino Spinelli sarà confermato come vertice arretrato di centrocampo affiancato a Palermo, mentre De Silvestro, Parisi e Mancino comporranno il terzetto di incursori offensivi alle spalle dell'unica punta di ruolo, Bernardo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

3-5-2 per il Catania e 4-2-3-1 per il Siracusa come presumibili moduli tattici di partenza. Il derby d'andata allo stadio De Simone ha visto gli etnei imporsi di misura con il punteggio di uno a zero grazie a un gol messo a segno da Mazzarani in apertura di ripresa. Vittoria del Catania anche nell'ultimo precedente interno per i rossoazzurri, giocato il 30 aprile 2017 e conclusosi con il punteggio di tre a uno, con gol di Mazzarani, Di Grazia e Drausio per i padroni di casa e di Scardina per il Siracusa, che ha sempre perso contro il Catania da quando è tornato a giocare tra i professionisti.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna quotata 1.85 da William Hill, l'eventuale pareggio proposto ad una quota di 3.50 sempre da Bet365, mentre la vittoria in trasferta viene offerta ad una quota di 4.50 da Bwin. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati, Unibet propone rispettivamente a 2.25 e 1.57 le quote per l'over 2.5 e l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.