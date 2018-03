Cittadella Pescara/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cittadella Pescara, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I veneti non sono lontanissimi dalle prime due della classifica di Serie B

03 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cittadella Pescara, Serie B 29^ giornata (Foto LaPresse)

Cittadella Pescara, allo stadio Tombolato, sarà diretta dal signor Antonio Giua e si gioca sabato 3 marzo: calcio d’inizio alle ore 15:00 per la partita valida per la 29^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Le due squadre, almeno per quelle che erano le premesse della vigilia e gli obiettivi fissati, corrono per un posto nei playoff; l’andamento della stagione ci ha invece detto che il Cittadella ha la possibilità di inserirsi anche nella corsa per la promozione diretta in Serie A, mentre il Delfino deve stare molto attento a non tirare troppo la corda, perchè un rendimento ondivago lo ha portato a rischiare di rimanere fuori dalle prime otto. Non avendo giocato martedì sera, il Pescara potrebbe avere qualche energia in più; staremo a vedere, di certo il Cittadella è la squadra dalla quale oggi si aspetta la vittoria per un ulteriore salto di qualità.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cittadella Pescara viene trasmessa in diretta tv esclusivamente per i possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: il canale di riferimento è Sky Calcio 4, con codice d’acquisto 413985 per chi non avesse sottoscritto il Pacchetto Calcio e volesse acquistare il singolo evento. Come sempre, gli abbonati avranno la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche che su Sky Sport 1 c’è il programma Diretta Gol Serie B, che in tempo reale trasmette da tutti i campi collegati, che si passeranno costantemente la linea, le fasi salienti, gli highlights e le reti delle partite del campionato cadetto.

IL CONTESTO

Che il Cittadella fosse competitivo si era capito già quando aveva vinto a Ferrara, guadagnando gli ottavi di Coppa Italia; in campionato la squadra di Roberto Venturato ha messo da parte gli indugi e sta volando a riprendere le prime della classe. Un solo pareggio nelle ultime otto giornate, tre nelle ultime 15: il segreto potrebbe essere questo, anche se in questo lasso di tempo ci sono state quattro sconfitte il numero delle vittorie (8) ha decisamente fatto decollare i veneti,che hanno vinto tre delle ultime cinque gare. La gara di oggi però non è scontata: il Cittadella non vince in casa da fine novembre e da allora ha collezionato un pareggio e tre sconfitte. Elevare il rendimento al Tombolato potrebbe essere la chiave per aspirare in maniera del tutto concreta alla promozione diretta; il Pescara, cui è stata rinviata la partita interna contro il Carpi, deve provare a invertire la tendenza: aveva vinto tre partite su cinque ma poi si è scontrato sul muro di Entella e Cremonese, con cui ha pareggiato per 0-0. C’è un dato incredibile, visto che parliamo di una squadra allenata da Zeman: gli abruzzesi faticano tantissimo a segnare, non lo fanno da due partite e hanno un solo gol nelle ultime cinque, 5 nelle ultime nove. Non esattamente il ruolino di marcia che attendevamo; Stefano Pettinari, che all’inizio della stagione volava, non segna da 9 partite e ha passato l’ultima in partita, dovendo ancora sbloccarsi nel 2018.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA PESCARA

Venturato dovrebbe proseguire con la formazione tipo, quella che ha giocato e vinto sul campo dell’Entella: Paleari in porta, Pelagatti e Salvi sugli esterni con Varnier (o Adorni) schierati da difensori centrali. A centrocampo comanda Iori, che detta i tempi e le trame del gioco; al suo fianco dovrebbero esserci ancora Settembrini e Bartolomei ma attenzione a Pasa, che può giocare anche come mezzala. Da verificare Chiaretti, rimasto fuori dalla partita di Chiavari: o lui o Schenetti sulla trequarti, con Strizzolo e Kouame che dovrebbero essere favoriti per giocare come attaccanti. Nel Pescara non ci sarà Perrotta, che avrebbe dovuto saltare la partita contro il Carpi: dentro Andrea Coda al fianco di Campagnaro, con la conferma di Balzano e Mazzotta a correre sulle fasce. In porta ci sarà Fiorillo, mentre in mediana Carraro si gioca il posto con Valzania; dovrebbero giocare ancora capitan Brugman e Coulibaly, c’è la tentazione di mandare subito in campo Machin mentre davanti Mancuso e Falco sono in ballottaggio per una maglia sugli esterni, con Capone verso la conferma e Pettinari che potrebbe nuovamente essere titolare, mandando Bunino in panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente la situazione di classifica fa pendere la bilancia del pronostico dalla parte del Cittadella: questo ci dice l’agenzia di scommesse Snai, che valuta la vittoria dei veneti con una quota di 1,95. Per il successo esterno del Pescara, identificato dal segno 2, il valore assegnato è di 4,00 mentre con il pareggio, per il quale come sempre dovrete giocare il segno X, il guadagno che ne deriverebbe sarebbe di 3,30 volte la cifra che avrete deciso di puntare.

