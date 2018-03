Classifica marcatori Serie A/ Capocannniere: c’è solo Immobile, lunga la lista di inseguitori (27^ giornata)

Classifica Marcatori Serie A: alla vigilia della 27^ giornata del campionato il capocannoniere del massimo campionato italiano rimane Ciro Immobile con ben 23 reti.

03 marzo 2018 Michela Colombo

Ciro Immobile (LaPresse)

Dopo le emozioni della Coppa Italia torna di scena la serie A e alla vigilia della 27^ giornata si torna a parlare anche della classifica dei marcatori. Chi sarà il nuovo capocannoniere del massimo campionato italiano? Di certo sono attesi grande sconvolgimenti nella graduatoria, visto anche il programma dei match del turno di ritorno: da Lazio-Juventus a Napoli-Roma fino al Derby milanese tra Milan e Inter. Non saranno certo pochi i protagonisti che vorranno mettersi in mostra oggi nella classifica dei marcatori. Vediamo allora come si configura la graduatoria alla vigilia del turno, ricordando che il capocannoniere indiscusso rimane Ciro Immobile. Il bomber della Lazio ha messo a bilancio ben 23 gol in stagione ed è quindi il primo candidato per la Scarpa d’oro 2018. Dietro al biancoceleste però si ingrossano le file degli inseguitori: chissà che risultati ci porterà questo turno della Serie A.

GLI INSEGUITORI

Come abbiamo detto prima è lunga la lista di coloro che corrono alle spalle di Ciro Immobile per trovare la prima posizione della classifica dei marcatori della Serie A. Dietro al bomber biancoceleste resistono quindi Mauro Icardi e Fabio Quagliarella, rispettivamente fermi secondo e terzo gradino e con 18 e 17 gol a testa firmati finora: rimane quindi ben ampia la distanza da coprire rispetto al capocannoniere della Serie A, a quota 23 reti. Solo quarto il primo bomber del Napoli, capolista del campionato: parliamo ovviamente di Dries Mertens, che ha da poco firmato ben 16 reti: fermi a quota 16 gol invece i due punti di riferimento della Juventus ovvero Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Un gradino sotto Edin Dezko punto fermo della Roma di Di Francesco, anche e in crisi, mentre a quota 9 reti troviamo anche Iago Falque del Torino e Milikovic Savic della Lazio. Chiudono la top ten della classifica dei marcatori della Serie A tutti i bomber fermi a quota otto gol quindi Callejon del Napoli, Inglese del Chievo e Duvan Zapata della Sampdoria.

CLASSIFICA DEI MARCATORI

23 gol: Ciro Immobile (Lazio)

18 gol: Mauro Icardi (Inter)

17 gol: Fabio Quagliarella (Sampdoria)

15 gol: Dries Mertens (Napoli)

14 gol: Paulo Dybala (Juventus), Gonzalo Higuain (Juventus)

11 gol: Edin Dzeko (Roma)

9 gol: Iago Falque (Torino), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio)

8 gol: Roberto Inglese (Chievo), Duvan Zapata (Sampdoria)

© Riproduzione Riservata.