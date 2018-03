Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 27^ giornata: chi schierare?

Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 27^ giornata. Inizia un nuovo turno del campionato di calcio italiano, ecco chi schierare secondo noi

03 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Consigli Fantacalcio Serie A (LaPresse)

Tutto è pronto per l’inizio di un nuovo turno del campionato di calcio: oggi e domani la Serie A ci proporrà la sua 27^ giornata, tra l’altro caratterizzata da tre big-match di assoluto livello. Ovviamente, non potevano mancare i consigli per il Fantacalcio della nostra redazione: eccovi dunque le nostre dritte per scoprire quali sono i calciatori che potrebbe essere meglio schierare in questa giornata che sta per iniziare.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A 27^ GIORNATA: GLI ANTICIPI

Il weekend di Serie A comincerà dal derby emiliano Spal Bologna, entrambe reduci da una vittoria nello scorso turno. Riflettori dunque puntati sui bomber che sono andati in gol una settimana fa: Antenucci e Paloschi per la Spal, Destro per il Bologna. Al rientro Verdi, non sappiamo però se sarà subito in grado di fare la differenza e quindi potrebbe essere opportuna un po’ di prudenza. Eccoci poi al primo big-match Lazio Juventus: le fatiche di Coppa Italia potrebbero pesare più sui biancocelesti, ma il capocannoniere del campionato Immobile merita sempre una citazione, al pari di Milinkovic-Savic - che vorrà riscattare l’errore dal dischetto contro il Milan - e De Vrij, leader della difesa e pure capace di trovare spesso la via della rete. Nella Juventus attenzione alle condizioni fisiche di Dybala e Higuain, la garanzia può essere Mandzukic ma i nomi di spicco arrivano anche dal centrocampo, su tutti Khedira che può vantare anche un bottino di 6 gol. Passiamo poi a Napoli Roma: fra i partenopei cominciamo da Koulibaly, una roccia in difesa e pericoloso anche nelle proiezioni offensive, a centrocampo citiamo Allan (attenzione invece all’influenza per Hamsik) e in attacco c’è solamente l’imbarazzo della scelta. Più cautela in casa Roma, che sta vivendo un periodo complicato: c’è però Under che sta benissimo e Dzeko è sempre da tenere in considerazione se lo avete in rosa.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A 27^ GIORNATA: LE PARTITE DELLA DOMENICA

Il lunch match è Genoa Cagliari: Laxalt e Pandev sono stati gli uomini decisivi per gli ottimi risultati ottenuti di recente del Grifone, il Cagliari invece è in un momento più complicato e si aggrappa ai gol del grande ex Pavoletti per non scivolare nelle retrovie. In Atalanta Sampdoria, attenzione alle fatiche di Coppa per i bergamaschi: Cristante è comunque sempre una garanzia, anche per i tanti bonus regalati ai suoi Fanta-allenatori, mentre il Papu Gomez sarà molto motivato dopo le occasioni solo sfiorate contro Borussia e Juventus; nella Sampdoria fiducia in entrambi gli attaccanti, un Quagliarella che segna come mai aveva fatto in carriera e uno Zapata reduce dal meraviglioso gol di settimana scorsa. In Benevento Verona la posta in palio sarà altissima, la prudenza potrebbe prevalere: sarà partita da pochi gol? Le citazioni vanno a Sagna, che di certo ha l’esperienza per non sentire la pressione, e Valoti che domenica scorsa ha firmato una doppietta che gli darà grande fiducia. Discorso simile in Chievo Sassuolo: sono due squadre che segnano poco, si potrebbe dunque scegliere come giocatori simbolo i due portieri, Sorrentino e Consigli.

Torino Crotone è una partita in cui Belotti deve mettersi in mostra, contro una squadra che ha subito sei gol nelle ultime due uscite e sfruttando l’assistenza di Iago Falque e Niang; dall’altra parte citiamo Budimir, reduce da una doppietta anche se inutile contro la Spal. Per Udinese Fiorentina è da sottolineare il momento di crisi per l’attacco friulano: meglio puntare dunque sui centrocampisti, ad esempio Jankto; nella Fiorentina mettiamo in evidenza Benassi e Chiesa, sempre di più il leader della squadra di Stefano Pioli. Dulcis in fundo, il derby Milan Inter: per i rossoneri, citazione per Bonucci e Romagnoli, centrali titolari di una difesa che con Gennaro Gattuso è diventato molto più solida, oltre che naturalmente per Cutrone che nelle ultime settimane sta vivendo un momento di grazia; nell’Inter fondamentale il rientro di Icardi, per il resto i giocatori che stanno facendo meglio ultimamente sono Cancelo e Skriniar (sempre pericoloso anche in attacco), uniti magari alla freschezza e "incoscienza" di Karamoh.

© Riproduzione Riservata.