Formula E/ Streaming video e diretta tv: qualifiche, gara, classifica, vincitore e podio Gp Messico 2018

Diretta Formula E Gp Messico 2018 info streaming video e tv. La vetture elettriche in pista oggi a Città del Messico per la quinta prova del mondiale con Vergne leader in classifica

03 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Formula E: Sam Bird - LaPresse

Oggi, sabato 3 marzo, torna protagonista la Formula E con il Gp del Messico 2018, quinta gara del calendario stagionale del Mondiale per le monoposto elettriche. La Formula E dunque fa tappa a Città del Messico un mese dopo il precedente appuntamento di Santiago del Cile, secondo appuntamento di un trittico latinoamericano che si completerà fra due settimane a San Paolo del Brasile. Prima però di vedere nel dettaglio le particolarità di questa prova andiamo a conoscere quali saranno gli appuntamenti della giornata di oggi. Considerando il fuso orario esistente tra Italia e Messico, ecco che le qualifiche avranno inizio alle ore 19.00 italiane, mentre ricordiamo che la gara è attesa sempre per la giornata di oggi - come è caratteristica della Formula E - ma alle ore 23.00 italiane.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GP DEL MESSICO 2018

Anche questo appuntamento attesissimo del Mondiale 2018 della Formula E da Città del Messico sarà disponibile per tutti gli appassionati delle monoposto elettriche tramite i canali Mediaset, che ne detengono i diritti esclusivi per l'Italia. Sia la sessione delle qualifiche sia la gara, il cui via ricordiamo essere in programma alle ore 23.00 italiane, saranno infatti visibili in diretta tv in chiaro sul canale Italia 2, che trovate al numero 35 del telecomando. La diretta streaming video di entrambe le sessioni in terra messicana sarà garantita sul portale Sportmediaset.com, che offrirà la visione degli appuntamenti di questo sabato 3 marzo 2018 in maniera libera e gratuita.

IL CIRCUITO DI CITTA’ DEL MESSICO E I PROTAGONISTI

Gustoso appuntamento a Città del Messico, dove la Formula E sarà protagonista per il terzo anno consecutivo all’Autodromo Hermanos Rodriguez che ospita anche il Gran Premio del Messico di Formula 1, ma su un tracciato ridotto, che per la precisione misurerà 2,092 km con un totale di 17 curve. Il record sul giro è stato realizzato in 1:02.164 da Sebastien Buemi e una variabile da tenere in grande considerazione sarà certamente l’altitudine, dal momento che si correrà a circa 2500 metri di quota. Arriva in Messico da leader della classifica del Mondiale piloti il francese Jean Eric Vergne del team Techeetah, vincitore un mese fa a Santiago del Cile e forte di 71 punti in classifica, precedendo lo svedese Felix Rosenqvist (Mahindra Racing), che è secondo con 66 punti; terzo posto a quota 61 punti invece per il britannico Sam Bird della DS Virgin Racing.

© Riproduzione Riservata.