Frosinone Novara/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Frosinone Novara, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Allo Stirpe i ciociari tentano di ripartire dopo due partite sottotono in Serie B

03 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Frosinone Novara, Serie B 29^ giornata (Foto LaPresse)

Frosinone Novara, partita che sarà diretta dall’arbitro Baroni, si gioca alle ore 15:00 di sabato 3 marzo: è una delle partite valide per la 29^ giornata nel campionato di Serie B 2017-2018. Contesti diversi per due squadre che però vogliono vincere: mini-momento di flessione per un Frosinone che non ha comunque pagato dazio, e rimane incollato alla promozione diretta con tre lunghezze di vantaggio sulla terza (il Palermo) potendo già in questo turno andare a riprendersi la prima piazza – ma dovrà eventualmente aspettare l’impegno dell’Empoli, che gioca lunedì sera. Il Novara invece ambisce alla salvezza: arriva da una sconfitta interna e dunque non si può permettere di perdere altri punti. La distanza dalla zona playout è ridotta: questo non è il campionato che i piemontesi speravano di fare, e nemmeno il cambio di allenatore sembra per ora aver portato troppi benefici.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Frosinone Novara è un’esclusiva in diretta tv per i soli possessori di un abbonamento al pacchetto Sky: il canale è Sky Calcio 3, e chi non avesse sottoscritto il pacchetto Calcio potrà comunque assistere alla partita acquistando il singolo evento (utilizzando il codice 412952) e senza costi aggiuntivi ci sarà la possibilità della diretta streaming video, attivando l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. In più, per chi volesse rimanere informato sui risultati dagli altri campi, c’è il programma Diretta Gol Serie B, che va in onda su Sky Sport 1 e trasmette tutti gli highlights, i gol e le fasi salienti delle partite che si giocano in contemporanea, con i commentatori che di volta in volta si passeranno la linea.

IL CONTESTO

Un punto nelle ultime due partite per il Frosinone, 4 nelle ultime quattro: anche i ciociari (per la seconda volta nella stagione) sono stati colpiti dalla maledizione del primo posto, non riuscendo a confermare la vetta della classifica. Dopo cinque vittorie consecutive, con un totale di 15 gol realizzati, la squadra di Moreno Longo è caduta contro Bari e Perugia; nel turno infrasettimanale ha rimontato due gol di svantaggio sul campo della Cremonese ma si è presa soltanto un punto. Come detto non ha comunque perso le distanze dall’Empoli, ma il Palermo ha recuperato due punti e il Bari, che dovrà recuperare la sua partita, potrebbe fare lo stesso rendendo ancora più animata la corsa alla promozione diretta. Il Novara non vince da tre partite, e ha perso le ultime due: duro colpo per i piemontesi che sono caduti anche contro il Foggia martedì sera, non confermando il fattore campo. In totale ci sono cinque sconfitte nelle ultime otto partite; un rendimento in calo nonostante l’arrivo in panchina di Mimmo Di Carlo, la squadra dopo aver vinto a Cittadella si è spenta e non è più riuscita a confermarsi. Servirà adesso il passo avanti per uscire dalla zona calda: sono appena due i punti di vantaggio sui playout, significa che un passo falso di troppo potrebbe essere determinante.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE NOVARA

Nel Frosinone sono ancora squalificati Terranova e Soddimo; in difesa non dovrebbe cambiare granchè con Krajnc e Brighenti al fianco di Ariaudo, da valutare il portiere che dovrebbe ancora essere Vigorito. Rispetto al turnover effettuato martedì sera, Longo dovrebbe riproporre i titolari: dunque Matteo Ciofani a destra – con la conferma di Beghetto dall’altra parte – in mezzo invece insieme a Maiello dovrebbero giocare Gori e uno tra Moussa Koné e Chibsah, probabilmente il secondo. Davanti si ricompone la coppia formata da Daniel Ciofani e Ciano: 26 gol in due, entrambi sono andati a segno uscendo dalla panchina contro la Cremonese. Novara senza Sciaudone; in mezzo comunque dovrebbero giocare gli stessi, quindi Casarini e Ronaldo Pompeu accompagnati dai due esterni che saranno Dickmann e Calderoni, anche se il giovane Seck si candida per una maglia sulla sinistra. In difesa Andrea Mantovani e Golubovic accompagnano Chiosa, con Montipò tra i pali; potrebbe cambiare leggermente il tridente offensivo, Macheda e Maniero vogliono una maglia da prima punta con Gianluca Sansone sicuro del posto, potrebbe essere in campo anche Di Mariano come esterno.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ il Frosinone a partire nettamente favorito: lo dice l’agenzia di scommesse Snai, che pone sulla vittoria dei ciociari una quota decisamente bassa. Siamo infatti a 1,55 per il segno 1; davvero netta la differenza rispetto al segno 2 che identifica il successo del Novara, per il quale c’è un valore di 6,50. La possibilità del segno X identifica naturalmente un pareggio allo Stirpe: se le cose andassero così il guadagno che ne ricavereste sarebbe di 3,75 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

