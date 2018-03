Gavorrano Pisa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Gavorrano-Pisa: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A con i padroni di casa a caccia di punti salvezza.

03 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Gavorrano-Pisa, LaPresse

Gavorrano-Pisa, diretta dal signor Lorenzin di Castelfranco Veneto, sabato 3 marzo alle ore 14.30, sarà un incontro in programma nella ventottesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018, nel girone A. L'ultima sconfitta subita sul campo dell'Arzachena sembra la prova del fatto che per il Gavorrano la strada verso la salvezza sia ancora tutta in salita. Nonostante questo la matricola toscana, tornata quest'anno tra i professionisti dopo la vittoria nello scorso campionato di Serie D, mantiene due punti di vantaggio sul Prato fanalino di coda del girone A di Serie C ed ha tutto per sperare ancora in una salvezza da giocarsi nei play out. Dall'altra parte, il Pisa è reduce da una vera e propria doccia gelata contro la Lucchese che conferma quanto difficile sia la stagione per la compagine nerazzurra, che nella scorsa stagione giocava invece nel campionato cadetto.

I passi falsi che nel corso della stagione hanno coinvolto le battistrada Siena e Livorno avrebbero potuto far pensare ad un Pisa pronto a reinserirsi nella lotta per il salto diretto in Serie B, ma quello contro la Lucchese è stato solo l'ultimo di una serie di scivoloni che hanno impedito ai nerazzurri di essere stabilmente presenti nella lotta per il primo posto. Finché il Livorno sembrava in grado di fare il vuoto in classifica il rimpianto era relativo, ora che le distanze in graduatoria si sono accorciate aumenta il rammarico per le tante occasioni sprecate. Sul campo del Gavorrano, vista anche la differenza in classifica tra le due compagini, il Pisa però non può sbagliare per non dire definitivamente addio ai sogni di primato, considerando anche che questa sarà la quattordicesima trasferta in campionato dei pisani che hanno perso solo la prima contro l'Olbia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Gavorrano Pisa non sarà trasmesso in diretta tv sui canali free o pay, ma esclusivamente in diretta streaming video via internet per gli abbonati al sito elevensports.it, oppure per gli utenti che acquisteranno sul portale il match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI GAVORRANO PISA

Queste le probabili formazioni dell'incontro. Il Gavorrano scenderà in campo con Falcone in porta alle spalle di una difesa a tre composta da Borghini, Marchetti e Ropoli. Gemignani sarà l'esterno di fascia destra e Favale sarà l'esterno di fascia sinistra, con Maistro, Vitiello e Damonte che si muoveranno invece per vie centrali sulla mediana. In attacco, ci sarà Moscati a far coppia con Brega. Dall'altra parte il Pisa risponderà con Voltolini in porta, Masucci impiegato in posizione di terzino destro e Filippini impiegato in posizione di terzino sinistro, con Lisuzzo e il montenegrino Sabotic che saranno i due centrali della retroguardia. A centrocampo linea a quattro con Giannone sulla fascia destra, Di Quinzio sulla fascia sinistra e Izzillo e l'austriaco Gucher centrali. Il tandem offensivo sarà invece composto da Mannini e da Negro.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente saranno opposti il 3-5-2 del Gavorrano ed il 4-4-2 del Pisa. Il match d'andata è l'unico precedente recente tra i professionisti tra le due formazioni, col Gavorrano che era riuscito a strappare un punto con un pari a reti bianche allo stadio Arena Garibaldi di Pisa.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match vedono la vittoria interna quotata 4.50 da William Hill, l'eventuale pareggio proposto ad una quota di 3.39 da Bet365, mentre la vittoria in trasferta viene offerta ad una quota di 1.80 da Bwin. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati, Unibet propone rispettivamente a 2.25 e 1.46 le quote per l'over 2.5 e l'under 2.5.

