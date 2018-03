INFORTUNIO MANDZUKIC / L'attaccante dà forfait: salta Lazio-Juventus per un problema muscolare

Nuovo infortunio per Mario Mandzukic: un problema muscolare costringe l'attaccante della Juventus a dare forfait e a saltare la sfida in programma all'Olimpico di Roma contro la Lazio.

03 marzo 2018 Stefano Belli

Infortunio Mario Mandzukic, LaPresse

Massimiliano Allegri proprio non ci riesce a svuotare l'infermeria della sua Juventus: nelle ultime ore si è fermato anche Mario Mandzukic, il centravanti croato avrebbe accusato un problema fisico (muscolare per la precisione) che non gli consentirà di scendere in campo nella partita contro la Lazio in programma oggi allo Stadio Olimpico di Roma. Una defezione sicuramente importante quella di Mandzukic che si aggiunge così a quelle di lunga data: nella lista degli indisponibili troviamo anche Cuadrado, Bernardeschi, De Sciglio e Higuain.

TORNA DYBALA

In ogni caso Mandzukic sarebbe comunque partito dalla panchina considerando che Allegri aveva intenzione di far giocare dal primo minuto Paulo Dybala, il numero 10 argentino coprirà quindi il ruolo di punta centrale e terminale offensivo di riferimento, ad affiancarlo gli esterni d'attacco Douglas Costa e Alex Sandro: il numero 12 della Juve di solito giocava in posizione molto più arretrata ma la rosa decimata dagli infortuni ha costretto Allegri ad avanzarlo, la casella lasciata libera in difesa è stata poi occupata da Asamoah. Sarà comunque un'assenza pesante quella di Mandzukic che sarebbe potuto entrare in corso d'opera e far rifiatare Dybala che non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. A questo la speranza per i tifosi della vecchia Signora è che Mandzukic recuperi in fretta per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Tottenham dove sarà fondamentale vincere a Wembley per proseguire l'avventura in Europa.

© Riproduzione Riservata.